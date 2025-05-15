"Любой может стать мишенью" нового закона об иноагентах в Венгрии

Представители гражданского общества, опрошенные Euronews, назвали законопроект, предусматривающий наказание организаций, получающих иностранное финансирование, если они, например, влияют на демократические дебаты или представляют верховенство закона в Венгрии в негативном свете, вопиющим пренебрежением к принципам ЕС и угрозой заставить замолчать активистов и независимую прессу.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в национальный праздник 15 марта заявил, что его партия готовит "весеннюю уборку", чтобы избавиться от "перезимовавших жучков". "Мы очистим финансовую машину, которая покупала политиков, судей, журналистов, фальшивые гражданские организации и политических активистов на коррумпированные доллары", - заявил тогда венгерский премьер.

Законопроект о "прозрачности общественной жизни", представленный под именем евродепутата от партии ФИДЕС Яноша Халаша, был опубликован на сайте парламента в полночь во вторник. Согласно законопроекту, организации, которые получают иностранное финансирование и, как считается, угрожают суверенитету Венгрии, будут внесены в список Управления по защите суверенитета.

Попавшим в список организациям грозят штрафы в размере, в 25 раз превышающем сумму иностранной помощи, и лишение возможности получать до 1% подоходного налога. Их высшие должностные лица считаются крупными государственными деятелями и должны составлять подробные декларации об имуществе, иностранные гранты могут быть получены только с одобрения Управления, а внутренние - только при наличии полностью задокументированного частного документа или при соблюдении жестких бюрократических требований.

Что касается того, что представляет собой угрозу суверенитету Венгрии, то законопроект настолько широк, что может применяться даже за самую незначительную критику правительства. Например, "влияние на демократические дебаты" или "действия, способные повлиять на исход выборов" могут быть применены практически к любому продукту прессы, затрагивающему общественные проблемы.

Помощь определяется в законе как любая передача, услуга или пожертвование, будь то денежная сумма, выигранная в тендере ЕС, или минимальное пожертвование от лица с двойным гражданством.

"Любой может стать мишенью"

"Любой может попасть под это ограничение, любой может стать мишенью, потому что сегодня в Венгрии значительная часть независимой прессы и НПО получает то или иное иностранное финансирование, если не иначе, они участвуют в тендерах ЕС, и с этого момента они могут попасть под это ограничение"-, сказал Euronews Тамаш Бодоки, главный редактор расследовательского портала Átlátszó ("Прозрачность"), который освещает коррупцию в правительстве.

С 2010 года правительство Орбана систематически ликвидирует критикующую его независимую прессу и создает свою собственную медиаимперию. Эта пропагандистская машина, настроенная на различные послания, финансируется за счет субсидий, замаскированных под государственную рекламу, и две венгерские медиакомпании только что подали жалобу в антимонопольный орган ЕС, подкрепив ее подробными данными. Данные показывают, что количество государственных субсидий на рекламу, выделяемых медиакомпаниям, резко возрастает, когда они принадлежат бизнесменам, лояльным правящей партии, и транслируют сообщения правящей партии, но сразу же падает до нуля, когда СМИ по какой-то причине исключается из проправительственной прессы, например, потому что его владелец выходит из игры.

В условиях конкуренции с государством независимой прессе пришлось использовать все доступные источники финансирования, часть из которых составляли гранты ЕС, часть - гранты США, часть - международное сотрудничество, а другим стабильным источником дохода стала возможность каждого венгерского гражданина отчислять 1% своего подоходного налога в пользу НПО. Кроме того, некоторые печатные издания собирали микропожертвования или хотя бы частичную оплату.

Согласно новому законопроекту, все источники финансирования могут быть закрыты органом власти, решение которого не подлежит никакому судебному пересмотру.

"Мы считаем, что это открытое объявление войны или, если хотите, полномасштабная атака на гражданское общество, потому что мы видим, что это не просто стигматизация, а конкретные юридические и другие способы сделать его невозможным", - сказал Euronews Виктор Салоки, пресс-секретарь НПО "Голос", которая предоставляет платформу для других инициатив гражданского общества.

Венгерские правящие партии оправдывают репрессии против НПО, указывая на то, что на предыдущих выборах венгерская оппозиция - тогда это был альянс небольших партий, объединившихся, несмотря на идеологические разногласия, - также получала финансирование своей кампании из американских источников. Финансирование ЕС критически настроенной прессы и организаций гражданского общества, а также процедуры, связанные с верховенством закона в Венгрии, также рассматриваются как внешнее давление в пользу оппозиции. Для этой статьи мы также связались с ФИДЕС, но не получили ответа.

Сложные времена в Венгрии

Тот факт, что предложение было представлено отдельным евродепутатом, может сократить процесс принятия. Правительство Виктора Орбана сталкивается с серьезными проблемами в 2025 году. Экономика страны уже несколько лет почти не растет, и хотя премьер-министр пообещал "летучий старт" к началу 2025 года, в первом квартале ВВП снова упал, согласно скорректированным данным. И политическое пространство против ФИДЕС на этот раз занимают не несколько небольших конкурирующих партий, а одна партия, сформированная год назад, "Тиса", которая, по данным большинства опросов, сейчас на несколько процентов популярнее ФИДЕС,и даже политики ФИДЕС сегодня говорят, что две партии идут вровень.

На президентских выборах в Румынии Орбан сделал завуалированное, но поддерживающее заявление в пользу ультраправого кандидата Джорджа Симиона. Симион единогласно отвергается партией венгерского меньшинства Румынии RMDSZ, поскольку главным политическим товаром кандидата до недавнего времени был агрессивный антивенгерский настрой. Хотя Орбан заявил, что не будет вмешиваться в президентские выборы в Румынии, сам Симион воспринял слова венгерского премьера как явное одобрение и сообщил об этом в социальных сетях во время предвыборной кампании. Этот случай заставил лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра обвинить Орбана в предательстве венгров Трансильвании, которые были его безоговорочными сторонниками. Поскольку Орбан предоставил гражданство с правом голоса венгерским меньшинствам, проживающим в соседних странах, ослабление этих отношений представляет собой дополнительный риск для режима венгерского премьер-министра.

Пример Румынии также показывает, что венгерскому правительству не чуждо вмешательство во внутренние дела других стран. Виктор Орбан лично участвовал в избирательных кампаниях нескольких популистских или ультраправых политиков на выборах в других странах (Роберт Фицо, Андрей Бабич, Милорад Додик), а венгерские банки, связанные с его олигархами, финансировали кампании Марин Ле Пен во Франции и испанской Vox, среди прочих. Он предоставил убежище нескольким правым политикам, обвиненным в коррупции, а однажды отправил солдат из Контртеррористического центра, который также обеспечивал его личную охрану, в Республику Сербия в Боснии, чтобы спасти Милорада Додика.

Законопроект о борьбе с иностранным влиянием и последующее неизбежное возмущение в столице и европейских институтах - привычный сценарий для правительства Орбана, с которым оно, судя по всему, справляется лучше, чем с другими проблемами, стоящими перед страной.