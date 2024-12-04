Военное положение в Южной Корее: почему это произошло и что будет дальше

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Когда во вторник вечером президент Юн Сук Ёль выступил в прямом эфире южнокорейского телевидения, мало кто ожидал, что он введёт военное положение.

Последний раз лидер страны делал это почти полвека назад, в 1979 году, на фоне нескольких десятилетий авторитарного правления, которое закончилось в 1987 году.

Эта эпоха началась с окончания Корейской войны 1950-1953 годов, после которой несколько лидеров-диктаторов периодически объявляли военное положение, чтобы вывести на улицы страны армию и подавить антиправительственные протесты.

Тяжеловооруженные силы окружили парламент при поддержке армейских вертолетов и бронетехники. Законодатели перелезали через стены, чтобы попасть в здание, и сдерживали войска, активируя огнетушители.

У многих южнокорейцев остались яркие воспоминания об этом: тревожные кадры людей в военном снаряжении, танков и спускающихся на здание Национальной ассамблеи в Сеуле вертолётов, напомнили о временах военной хунты, в которые большинство жителей страны не хотели бы возвращаться.

Законодатели, которым удалось вернуться в здание, отклонили декларацию Юна о военном положении 190-0, включая 18 законодателей из партии Юна, и спустя всего шесть часов, в 4:30 утра по местному времени, президент отменил свой приказ.

Почему Юн Сук Ёль ввёл военное положение?

В своем телеобращении во вторник Юн приказал ввести военное положение без предупреждения.

Он поклялся устранить "антигосударственные силы", которые, по его словам, пытались дестабилизировать остановку в стране и замышляли мятеж. Хотя в своём заявлении президент не привел никаких доказательств конкретного вмешательства Пхеньяна, он фактически указал пальцем на оппозиционные партии, которые блокировали его политику и даже пытались объявить импичмент некоторым из его назначенцев.

Несмотря на то, что парламент, в котором с апреля этого года доминирует оппозиция, неоднократно блокировал ряд предложенных президентом инициатив, радикальные меры по введению военного положения все равно застали многих врасплох.

Это стало неожиданностью и для лидера консервативной Партии народной власти Юна Хан Дон Хуна, который отреагировал, заявив, что решение президента "неправильное" и что он "остановит его вместе с народом".

Лидер оппозиции Ли Чжэ Мён из центристско-либеральной Демократической партии назвал это объявление "незаконным и неконституционным".

Мёнхи Ли, доцент кафедры международных отношений Мичиганского государственного университета, считает:

"Юн все больше разочаровывался как из-за разногласий в собственной партии, так и из-за попыток оппозиции в Национальном собрании заблокировать ключевые части его программы".

Он также столкнулся с рядом скандалов, связанных со злоупотреблением влиянием, в том числе с тем, что его жена якобы приняла сумку Dior от одного из пасторов.

Ли добавил, что Юн, чей рейтинг популярности составляет всего 20 %, уже столкнулся с призывами к импичменту до этого инцидента и оказался в невероятно слабой позиции.

Тем не менее, по словам Ли, то, что заставило его строить свой политический расчет на пользе такого шага, является "настоящей загадкой".

"Для многих это считается глупым шагом - он был в таком положении с политической точки зрения", - сказал он.

Конституция Южной Кореи дает президенту право использовать армию для поддержания порядка в военное время, в ситуациях, подобных войне, или в других сопоставимых чрезвычайных ситуациях. Это может включать в себя приостановление гражданских прав, таких как свобода прессы и собраний, а также временное ограничение полномочий судов и правительственных учреждений.

Но это также дает Национальному собранию право отменить декларацию большинством голосов.

Некоторые эксперты говорят, что способ, которым Юн ввел военное положение, вышел далеко за рамки его законных полномочий. Хотя это и предполагает далеко идущие полномочия, конституция не позволяет президенту использовать армию для приостановки работы парламента. Многие также сомневаются, действительно ли страна сталкивается с ситуацией, сопоставимой с войной.

Внешняя политика Южной Кореи при Юне

Во время своего пребывания у власти правительство Юна стремилось к укреплению связей с Вашингтоном, и эта политика в целом пользовалась популярностью у южнокорейской общественности.

Однако гораздо менее популярной была его попытка улучшить отношения с Японией на нескольких уровнях, в том числе путём обмена разведданными и проведения военных учений. Подобные шаги остаются в стране несколько табуированными из-за травматического прошлого, связанного с японским колониальным правлением.

Когда дело доходит до Северной Кореи, как видно из его заявлений во вторник, Юн занимает более ястребиную позицию, чем его предшественник. Бывший президент Мун Чжэ Ин стремился наладить контакты с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в то время как действующее правительство практически прекратило подобные инициативы.

Что касается соседней мировой державы - Китая - Юн попытался пойти по прагматичному пути, заявив, что не считает, что Южной Корее нужно выбирать между Китаем и США.

Что будет дальше?

Импичмент представляется наиболее вероятным вариантом, учитывая почти единодушное осуждение действий Юна даже в его собственной партии.

Старшие советники президента, секретари и некоторые члены кабинета, включая министра обороны Ким Хён Чжона, предложили коллективно подать в отставку.

Все это не сулит Юну ничего хорошего.

В среду утром шесть оппозиционных партий внесли предложение об импичменте президента, для чего потребуется поддержка двух третей парламента и не менее шести судей Конституционного суда страны. Либеральная оппозиционная Демократическая партия имеет большинство в 300-местном парламенте и призвала к отставке президента.

Спикер собрания У Вон Сик откроет заседание для обсуждения этого предложения, которое может состояться уже в пятницу или субботу. Голосование должно состояться в течение трех дней с момента внесения предложения об импичменте.

В последний раз военное положение в стране вводилось в 1979 году после убийства бывшего военного диктатора Пак Чхун Хи.

По иронии судьбы Юн Сук Ёль вел дело о коррупции против дочери Пак, которая была президентом Южной Кореи до своего импичмента за злоупотребление властью в 2016 году.

Немного истории

Южная Корея стала демократией только в конце 1980-х годов, и военное вмешательство в гражданские дела по-прежнему остается щекотливой темой.

Во время диктатур, возникших в ходе восстановления страны после Корейской войны 1950-53 годов, лидеры время от времени объявляли военное положение, которое позволяло им размещать солдат, танки и бронетехнику на улицах или в общественных местах для предотвращения антиправительственных демонстраций.

Такие сцены сегодня невообразимы для многих южнокорейцев.

Диктатор Пак Чон Хи, правивший Южной Кореей почти 20 лет, прежде чем был убит своим начальником разведывательной службы в 1979 году, ввел несколько тысяч солдат в Сеул ранним утром 16 мая 1961 года в ходе первого переворота в стране. Он несколько раз объявлял военное положение, чтобы остановить протесты и посадить критиков в тюрьму.

Менее чем через два месяца после смерти Пака генерал-майор Чон Ду Хван в декабре 1979 года ввёл танки и войска в Сеул во время второго переворота в стране. В следующем году он организовал жестокое военное подавление продемократического восстания в южном городе Кванджу, в результате чего погибло не менее 200 человек.

Летом 1987 года массовые уличные протесты вынудили правительство Чуна согласиться на прямые президентские выборы. Его армейский приятель Ро Дэ У, присоединившийся к перевороту Чуна в 1979 году, победил на выборах, состоявшихся позднее в 1987 году, во многом благодаря разделению голосов среди кандидатов от либеральной оппозиции.