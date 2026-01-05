Трамп заявил, что украинские дроны не целились в резиденцию Путина в Новгородской области

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту самолета Air Force One, что американские власти установили, что Украина не атаковала резиденцию президента России Владимира Путина с помощью беспилотника на прошлой неделе, опровергнув заявления Кремля.

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На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина запустила волну беспилотников по государственной резиденции Путина на северо-западе Новгородской области, которые российские системы ПВО смогли перехватить.

Лавров также раскритиковал Украину за то, что она якобы провела атаку в момент, кода активизировались глобальные усилия, направленные на прекращение боевых действий дипломатическим путем.

Утверждение прозвучало всего через день после того, как президент Украины Владимир Зеленский отправился во Флориду, чтобы встретиться с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич и обсудить все еще разрабатываемый США мирный план из 20 пунктов для его пострадавшей страны.

Зеленский опроверг обвинения Кремля, выдвинутые против Киева.

В воскресенье Трамп отметил, что после тщательного расследования обвинений Вашингтон не обнаружил, что Украина нанесла удар по резиденции Путина, но признал, что в этом районе "что-то" произошло.

Трамп сказал, что "что-то произошло поблизости" от резиденции Путина, но американские власти не обнаружили, что резиденция российского президента была мишенью.

"Я не верю, что этот удар был", - сказал Трамп журналистам, возвращаясь в воскресенье в Вашингтон после двух недель, проведенных в своем доме во Флориде. "Мы не верим, что это произошло, теперь, когда мы смогли проверить".

Трамп заявил о решимости США после того, как европейские чиновники утверждали, что российское заявление - не более чем попытка Москвы подорвать мирные усилия. Но Трамп, по крайней мере вначале, похоже, принял российские обвинения за чистую монету.

На прошлой неделе в понедельник он сообщил журналистам, что его российский коллега Владимир Путин также поднял этот вопрос во время телефонного разговора ранее в тот же день. Трамп тогда сказал, что "очень зол" из-за этих обвинений.

Позднее Трамп, похоже, преуменьшил значение заявления России. Он разместил в своих социальных сетях ссылку на редакционную статью New York Post, которая ставит под сомнение обвинения России.

В редакционной статье Путина порицают за то, что он выбрал "ложь, ненависть и смерть" в тот момент, когда, по словам Трампа, он "как никогда близок" к тому, чтобы обе стороны пришли к соглашению о прекращении войны.

Президенту США с трудом удается выполнить свое обещание быстро прекратить войну в Украине и он демонстрирует раздражение как в отношении Зеленского, так и Путина.

На прошлой неделе Трамп и Зеленский заявили, что им удалось добиться прогресса в ходе переговоров на курорте Трампа во Флориде.

Однако Путин не проявляет особого интереса к прекращению войны до тех пор, пока не будут выполнены все максималистские требования России, включая сохранение контроля над всей оккупированной украинской территорией в ключевом восточном регионе Донбасса и введение жестких ограничений на размер послевоенного военного и оборонного потенциала Украины.