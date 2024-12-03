Кабинет министров Южной Кореи отменил военное положение, которое ввел президент

By Euronews

Лидер Южной Кореи Юн Сук Ёль обвинил оппозицию в симпатиях к Северной Корее.

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Правительство Южной Кореи по итогам экстренного заседания отменило военное положение, введенное президентом во время напряженной политической драмы, когда войска окружили парламент, а законодатели проголосовали за отказ от военного правления.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль ввел военное положение ранее во вторник. Он обвинил оппозицию страны в контроле над парламентом, симпатиях к Северной Корее и парализующей правительство антигосударственной деятельности. Юн заявил об этом в прямом эфире телеканала YTN, назвав свой шаг "критическим" для защиты конституционного строя страны.

"Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, исходящих от коммунистических сил Северной Кореи, и уничтожить антигосударственные элементы... я объявляю чрезвычайное военное положение", - сказал Юн.

После этого тысячи людей собрались у здания парламента в Сеуле, а парламент Южной Кореи проголосовал за то, чтобы немедленно отменить объявленное президентом военное положение.

Согласно южнокорейскому законодательству, военное положение может быть отменено большинством голосов в парламенте. Большинство принадлежит оппозиционной Демократической партии.

"Военное положение более недействительно. Граждане могут быть спокойны", - заявил спикер Национального собрания У Вон Шик

Спикер в экстренном заявлении, опубликованном на его канале в YouTube, призвал всех законодателей немедленно собраться в Национальном собрании и призвал военных и сотрудников правоохранительных органов "сохранять спокойствие и занимать свои позиции".

В консервативной партии президента "Сила народа" также осудили решение, назвав его "неконституционным" и "незаконным".

Оппозиция обещает начать процедуру импичмента президента.

Полицейские блокировали вход в Национальное собрание, а солдаты в касках с винтовками стояли перед главным зданием Национального собрания, чтобы ограничить вход людей.

Фотограф Associated Press видел по меньшей мере три вертолета, вероятно, военных, которые приземлились на территории Ассамблеи, а два или три вертолета кружили над местом событий.

Юн, чей рейтинг одобрения упал в последние месяцы, с момента вступления в должность в 2022 году испытывает трудности с продвижением своей программы в парламенте, контролируемом оппозицией.

Консервативная Партия народной власти Юна зашла в тупик с либеральной оппозиционной Демократической партией из-за законопроекта о бюджете на следующий год. Юн также отвергает призывы к проведению независимых расследований скандалов с участием его жены и высокопоставленных чиновников, что вызвало резкие упреки со стороны его политических соперников.

С момента вступления в должность в 2022 году южнокорейскому лидеру приходится бороться с контролируемым оппозицией парламентом.

Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия в спешном порядке провела законопроект о сокращении бюджета и подала ходатайства об импичменте государственного аудитора и главного прокурора.