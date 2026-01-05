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Испанский стример скончался в прямом эфире, бросив вызов употреблению наркотиков и алкоголя

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CC Авторское право  buildergrowthengine
Авторское право buildergrowthengine
By Christina Thykjaer
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Каталонский стример Серхио Хименес Рамос, известный как "Санчо", скончался во время прямого эфира, посвящённого борьбе с наркотиками. Производимые им видео связывают с моделью экстремального контента, которую популяризировал Симон Перес. У властей и экспертов всё больше вопросов к этой практике.

37-летний каталонский стример Серхио Хименес Рамос, известный в интернете как "Санчо" или "Санчопанса", скончался в канун Нового года во время прямой трансляции. Он бросил вызов употреблению кокаина и алкоголя в больших количествах, сообщают испанские СМИ.

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Трансляция представляла собой частный видеозвонок для подписчиков, которые платили пожертвования в обмен на просмотр предложенных зрителями заданий. Хименес стал известным в мире потокового вещания, благодаря модели вирусного контента, которую продвигал скандальный Симон Перес. Он прославился своими экстремальными живыми выступлениями и платными вызовами.

В обнародованном после его смерти видеоролике Рамос рассказал, что смог употребить до 6 граммов наркотиков за три часа, предварительно предупредив о риске передозировки.

Моссос д'Эскуадра начала расследование, было проведено вскрытие для выяснения точных причин смерти. За последнее время платформы для видеозвонков и приватные группы пользователей находятся под пристальным вниманием из-за роста такого рода опасного контента.

Опасность экстремальных вызовов

Этот случай напоминает смерть французского стримера в 2025 году, которая пролила свет на опасность так называемого "мусорного стриминга" - практики, при которой авторы выполняют экстремальные и рискованные задания, чтобы привлечь зрителей и пожертвования, часто без чётких предупреждений о рисках для здоровья или какого-либо контроля.

Сочетание экстремального вирусного контента, давления аудитории и стремления к известности на цифровых платформах вызывает растущую обеспокоенность экспертов и властей. Они отмечают, что такие трансляции могут быть опасны для жизни тех, кто в них участвует.

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