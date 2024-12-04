NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Президент Южной Кореи отменил военное положение, оппозиция требует его отставки

Мужчина с национальным флагом стоит на стене Национального собрания в Сеуле, Южная Корея, среда, 4 декабря 2024 года.
Мужчина с национальным флагом стоит на стене Национального собрания в Сеуле, Южная Корея, среда, 4 декабря 2024 года. Авторское право Lee Jin-man/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Lee Jin-man/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Evelyn Ann-Marie Dom
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Руководство администрации президента Южной Кореи объявило об уходе в отставку в связи с ситуацией в стране, сложившейся после объявления главой государства чрезвычайного положения и его отмены спустя шесть часов.

РЕКЛАМА

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отменил чрезвычайное военноеположение, введенное им накануне.

Указ, который был официально отменен в 4:30 утра по местному времени, действовал около шести часов.

"Парламент потребовал отмены военного положения, поэтому я отдал приказ об отводе военных сил, развернутых для этой цели", - сказал Юн в своем обращении.

При этом он обратился с призывом к парламенту "немедленно прекратить безрассудные действия, парализующие функции государства, такие как неоднократные импичменты, законодательные манипуляции и манипуляции с бюджетом".

Ведущая оппозиционная партия Южной Кореи "Тобуро" потребовала отставки президента Юн Сок Ёля, пригрозив ему процедурой импичмента и предъявлением обвинения в государственной измене.

Что такое военное положение и почему оно было введено?

Военное положение обычно вводится во время войны, восстания или стихийного бедствия. Когда закон вступает в силу, военные берут на себя управление, имеют право принимать и исполнять законы. Запрещается деятельность политических партий и Национального собрания.

Во вторник вечером Юн объявил о введении военного положения в телеобращении, назвав его "неизбежной мерой призванной обеспечить безопасность народа и защитить страну" и обвинив оппозицию в "антигосударственных действиях", в том числе в симпатиях к Северной Корее.

Национальное собрание, собравшееся на чрезвычайное пленарное заседание, проголосовало за отмену режима. Затем кабинет министров одобрил решение парламентариев.

Через несколько часов после его заявления оппозиция объявила решение "неконституционным" и "недействительным", а спикер Национального собрания У Вон Сик из либеральной Демократической партии заявил, что законодатели будут "защищать демократию вместе с народом".

Глава правящей партии Сила народа Хан Дон Хун назвал объявление чрезвычайного положения "неправильным", сразу пообещав его "заблокировать". Лидер оппозиционной "Тобуро" Ли Чжэ Мён назвал решение президента "антинародным и антиконституционным".

Решения Юна вызвали шок в стране

Согласно южнокорейскому законодательству, военное положение может быть отменено большинством голосов в парламенте. 190 законодателей в парламенте, где доминирует оппозиция, проголосовали за отмену закона.

После голосования полиция и военные быстро покинули территорию парламента.

"Даже с учетом печальных воспоминаний о военных переворотах, наши граждане, несомненно, наблюдали за сегодняшними событиями и увидели зрелость наших военных", - сказал У Вон Сик.

Депутаты парламента использовали огнетушители, чтобы остановить проникновение военных в зал Национального собрания в Сеуле. 4 декабря
Депутаты парламента использовали огнетушители, чтобы остановить проникновение военных в зал Национального собрания в Сеуле. 4 декабряAP

Ранее военные вошли в парламент, но были остановлены законодателями, которые использовали для этой цели огнетушители.

Сотни протестующих собрались перед зданием парламента, призывая к импичменту Юна. Другие блокировали военные автомобили.

РЕКЛАМА

"Такое ощущение, что мы возвращаемся в эпоху диктатуры. Я считаю, что президент Юн не вправе действовать в одностороннем порядке", - заявил один из участников акции.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Кабинет министров Южной Кореи отменил военное положение, которое ввел президент

Нефть и средства ПВО: чем Россия рассчитывается за северокорейских солдат

Киев "частично отступает" от ЕКПЧ на время войны