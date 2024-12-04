Президент Южной Кореи отменил военное положение, оппозиция требует его отставки

Руководство администрации президента Южной Кореи объявило об уходе в отставку в связи с ситуацией в стране, сложившейся после объявления главой государства чрезвычайного положения и его отмены спустя шесть часов.

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отменил чрезвычайное военноеположение, введенное им накануне.

Указ, который был официально отменен в 4:30 утра по местному времени, действовал около шести часов.

"Парламент потребовал отмены военного положения, поэтому я отдал приказ об отводе военных сил, развернутых для этой цели", - сказал Юн в своем обращении.

При этом он обратился с призывом к парламенту "немедленно прекратить безрассудные действия, парализующие функции государства, такие как неоднократные импичменты, законодательные манипуляции и манипуляции с бюджетом".

Ведущая оппозиционная партия Южной Кореи "Тобуро" потребовала отставки президента Юн Сок Ёля, пригрозив ему процедурой импичмента и предъявлением обвинения в государственной измене.

Что такое военное положение и почему оно было введено?

Военное положение обычно вводится во время войны, восстания или стихийного бедствия. Когда закон вступает в силу, военные берут на себя управление, имеют право принимать и исполнять законы. Запрещается деятельность политических партий и Национального собрания.

Во вторник вечером Юн объявил о введении военного положения в телеобращении, назвав его "неизбежной мерой призванной обеспечить безопасность народа и защитить страну" и обвинив оппозицию в "антигосударственных действиях", в том числе в симпатиях к Северной Корее.

Национальное собрание, собравшееся на чрезвычайное пленарное заседание, проголосовало за отмену режима. Затем кабинет министров одобрил решение парламентариев.

Через несколько часов после его заявления оппозиция объявила решение "неконституционным" и "недействительным", а спикер Национального собрания У Вон Сик из либеральной Демократической партии заявил, что законодатели будут "защищать демократию вместе с народом".

Глава правящей партии Сила народа Хан Дон Хун назвал объявление чрезвычайного положения "неправильным", сразу пообещав его "заблокировать". Лидер оппозиционной "Тобуро" Ли Чжэ Мён назвал решение президента "антинародным и антиконституционным".

Решения Юна вызвали шок в стране

Согласно южнокорейскому законодательству, военное положение может быть отменено большинством голосов в парламенте. 190 законодателей в парламенте, где доминирует оппозиция, проголосовали за отмену закона.

После голосования полиция и военные быстро покинули территорию парламента.

"Даже с учетом печальных воспоминаний о военных переворотах, наши граждане, несомненно, наблюдали за сегодняшними событиями и увидели зрелость наших военных", - сказал У Вон Сик.

Депутаты парламента использовали огнетушители, чтобы остановить проникновение военных в зал Национального собрания в Сеуле. 4 декабря AP

Ранее военные вошли в парламент, но были остановлены законодателями, которые использовали для этой цели огнетушители.

Сотни протестующих собрались перед зданием парламента, призывая к импичменту Юна. Другие блокировали военные автомобили.

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"Такое ощущение, что мы возвращаемся в эпоху диктатуры. Я считаю, что президент Юн не вправе действовать в одностороннем порядке", - заявил один из участников акции.