В Мьянме начались первые после военного переворота выборы в парламент

В Мьянме проходят первые парламентские выборы после путча 2021 года, когда власть в стране захватили военные.

Ожидается, что голосование пройдет в три этапа: первый из них завершился в воскресенье, 28 декабря. Окончательные результаты должны быть известны к февралю.

В выборах принимают участие почти 5 тысяч кандидатов от 57 партий. Вполне вероятно, что наибольшее число мандатов получит Партия солидарности и развития Союза, которую поддерживают военные.

Подсчет голосов на выборах в Мьянме, 28 декабря 2025. AP Photo

Оппозиция призвала к бойкоту выборов.

Критики называют голосование "фиктивным", так как демократические партии распущены, их лидеры заключены в тюрьму, а в стране продолжается гражданская война — при этом в районах, где идут активные боевые действия, голосование не проводится.

По словам независимых наблюдателей, с помощью таких выборов военная хунта пытается придать легитимность своему правлению и не потерять поддержку Китая, Таиланда и Индии.

По данным ООН, в результате гражданской войны в Мьянме более 3,6 млн жителей страны были вынуждены покинуть свои дома.