Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

В Мьянме начались первые после военного переворота выборы в парламент

Голосование на выборах в Мьянме, 28 декабря 2025.
Голосование на выборах в Мьянме, 28 декабря 2025. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Парламентские выборы в Мьянме проходят впервые за пять лет. Критики называют их "фиктивными" и утверждают, что власти проводят их для придания видимой легитимности военному правлению.

В Мьянме проходят первые парламентские выборы после путча 2021 года, когда власть в стране захватили военные.

Ожидается, что голосование пройдет в три этапа: первый из них завершился в воскресенье, 28 декабря. Окончательные результаты должны быть известны к февралю.

В выборах принимают участие почти 5 тысяч кандидатов от 57 партий. Вполне вероятно, что наибольшее число мандатов получит Партия солидарности и развития Союза, которую поддерживают военные.

Подсчет голосов на выборах в Мьянме, 28 декабря 2025.
Подсчет голосов на выборах в Мьянме, 28 декабря 2025. AP Photo

Оппозиция призвала к бойкоту выборов.

Критики называют голосование "фиктивным", так как демократические партии распущены, их лидеры заключены в тюрьму, а в стране продолжается гражданская война — при этом в районах, где идут активные боевые действия, голосование не проводится.

По словам независимых наблюдателей, с помощью таких выборов военная хунта пытается придать легитимность своему правлению и не потерять поддержку Китая, Таиланда и Индии.

По данным ООН, в результате гражданской войны в Мьянме более 3,6 млн жителей страны были вынуждены покинуть свои дома.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

В Мьянме растет числе жертв разрушительного землетрясения

Консерватор Насри Асфура побеждает на президентских выборах в Гондурасе

Президентом Чили избран правый консерватор Хосе Антонио Каст