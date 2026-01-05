Рубио: США не будут управлять Венесуэлой, но будут добиваться изменения политики с помощью нефтяной блокады

Госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье заявил, что США не будут управлять Венесуэлой ежедневно, кроме как обеспечивая соблюдение существующего "нефтяного карантина" после операции, в ходе которой они сместили и захватили президента Николаса Мадуро.

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Заявление Рубио выглядит как попытка умерить опасения, что предпринятые в субботу решительные действия по смене режима в Венесуэле ввергнут страну в очередную длительную иностранную интервенцию или неудачную попытку государственного строительства.

Эта позиция - явный поворот от первоначальных заявлений президента США Дональда Трампа, в которых он настаивал на том, что Вашингтон будет "управлять" страной в качестве временной меры до тех пор, пока не будет найдено долгосрочное демократическое решение кризиса.

Протестующие держат плакат с надписью "Трамп должен уйти сейчас" во время демонстрации против операции в Венесуэле в Сан-Франциско в субботу, 3 января 2026 года. Yalonda M. James/ 2025 Yalonda M. James / The Chronicle

Комментарии Рубио контрастировали с широкими, но расплывчатыми заявлениями Трампа о том, что США будут хотя бы временно "управлять" богатой нефтью страной. Эти комментарии предполагали некую структуру управления, при которой Каракас будет находиться под контролем Вашингтона.

Рубио предложил более тонкий подход, заявив, что США продолжат обеспечивать соблюдение нефтяного карантина, который уже действовал на танкерах, попавших под санкции до отстранения Мадуро от власти, и будут использовать этот рычаг в качестве средства давления на изменение политики Венесуэлы.

"Именно на такой контроль указывает президент, когда говорит об этом", - сказал Рубио в интервью.

"Мы продолжаем соблюдать карантин и ожидаем, что произойдут изменения не только в управлении нефтяной промышленностью на благо народа, но и в прекращении наркоторговли".

Мужчины наблюдают за дымом, поднимающимся от причала после взрывов в порту Ла Гуайра, Венесуэла, суббота, 3 января 2026 г. Matias Delacroix/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Блокада попавших под санкции нефтяных танкеров, некоторые из которых были захвачены США, "остается в силе, и это огромный рычаг воздействия, который будет действовать до тех пор, пока мы не увидим изменения, которые не только будут способствовать национальным интересам Соединенных Штатов, что является главным, но и приведут к лучшему будущему для народа Венесуэлы", - добавил он.

Спустя несколько часов временный лидер Венесуэлы Делси Родригес пригласила Трампа "к сотрудничеству" и заявила, что стремится к "уважительным отношениям", продемонстрировав заметно более примирительный тон, чем в своих предыдущих заявлениях.

"Мы приглашаем правительство США к сотрудничеству с нами по программе взаимодействия, ориентированной на совместное развитие в рамках международного права для укрепления прочного сосуществования в обществе", - написала Родригес в своем онлайн-посте.

Разрушенные контейнеры лежат в порту Ла-Гуайра после взрывов в Венесуэле, суббота, 3 января 2026 г. Matias Delacroix/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Ранее в выходные она выступала с речами, в которых демонстрировала яростное неповиновение администрации Трампа и призывала Вашингтон немедленно освободить Мадуро. Но ее заявление на английском языке на своей странице в Instagram ознаменовало резкую смену тона.

Еще до операции по захвату Мадуро вместе с его женой встал вопрос о законности кампании давления администрации Трампа на свергнутого лидера Венесуэлы, включая смертоносные бомбардировки судов, которые Белый дом обвиняет в наркоторговле и которые, по мнению экспертов, выходят за рамки международного права.

В воскресенье вечером Куба объявила, что в ходе операции США в Каракасе погибли 32 сотрудника ее службы безопасности, что признал и Трамп: "Вы знаете, вчера было убито много кубинцев".

"На той стороне было много смертей", - сказал Трамп на борту самолета Air Force One, когда он возвращался в Вашингтон из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде. "С нашей стороны смертей не было".

Над чем работали кубинцы в южноамериканской стране, неясно, но Куба является близким союзником правительства Венесуэлы и уже много лет посылает военных и полицейских для помощи в операциях.