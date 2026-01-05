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Как Мадуро: Медведев не исключает похищения канцлера Мерца

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев Авторское право  Ekaterina Shtukina/Sputnik
Авторское право Ekaterina Shtukina/Sputnik
By Euronews и AP
Опубликовано
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Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС по поводу ситуации с похищением президента Венесуэлы, высказался о возможности повторения "спецоперации" в других точках мира. В частности, в ФРГ.

Бывший президент России Дмитрий Медведев не раз привлекал внимание своими экстремистскими высказываниями. Несмотря на то что 60-летний политик уже много лет не занимает высокие посты, заместитель главы Совета национальной безопасности РФ считается рупором нынешнего главы государства. С апреля 2022 года Медведев находится в санкционных списках ЕС и США в связи с агрессивной войной России против Украины.

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На этот раз Медведев, который подверг критике военную операцию США против Николаса Мадуро в Венесуэле, высказался в целом по поводу гипотетического похищения лидеров стран. В частности, канцлера Германии Фридриха Мерца.

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По поводу операции США в Венесуэле Медведев написал на английском языке на сайте X: "Команда Трампа жёстко и цинично отстаивает интересы своей страны. Свержение Мадуро не имело никакого отношения к наркотикам – только к нефти, и они открыто это признают. Lex fortissimum (право сильнейшего), безусловно, сильнее обычного правосудия, но смогут ли они управлять Венесуэлой издалека - большой вопрос".

Медведев назвал Мерца "неонацистом"

Российское информационное агентство ТАСС задало Медведеву такой вопрос: "...Можете ли вы представить, пусть даже в рамках ваших невероятных прогнозов, такую спецоперацию в отношении лидера, например, ФРГ?" На это Медведев ответил: "... Похищение того же неонациста Мерца может стать отличным сюжетным поворотом в этом карнавальном сериале. Тут уже мало что может удивить. Доля реалистичности есть и в таком сценарии. Его как раз есть за что преследовать даже в Германии. Потому не жалко будет. Тем более, что бюргеры страдают ни за что".

В последние недели Фридрих Мерц очень четко высказался в поддержку Украины и выступил за финансирование кредитов Киеву за счет российских государственных активов, замороженных в ЕС. Однако на саммите ЕС в декабре прошлого года канцлер не смог продвинуть свою позицию.

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