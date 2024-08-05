EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Ноа Лайлс - быстрейший человек планеты, золото Ярославы Магучих, мировые рекорды в плавании

Американец Ноа Лайлз после победы на стометровке
Американец Ноа Лайлз после победы на стометровке Авторское право Petr David Josek/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Petr David Josek/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

На Олимпийских играх в Париже американец Ноа Лайлс на 5 тысячных секунды обошел в борьбе за золото на стометровке Кишане Томпсона с Ямайки. Рекордсменка мира украинка Ярослава Магучих стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту. Два мировых рекорда в плавании.

РЕКЛАМА

Пять тысячных секунды - именно столько разделили первое и второе место в самой престижной легкоатлетической дисциплине - мужской стометровке. Быстрейшим человеком планеты и олимпийским чемпионом стал американец Ноа Лайлс.

Судьбу олимпийского золота решил фотофиниш, причем до появления официальных результатов Лайлс думал, что занял второе место. "Я подошел к Кишане и сказал ему: "буду честен, чувак, мне кажется, что это твое".

Однако фотофиниш отдал предпочтение американскому спринтеру, который победил с личным рекордом - 9,784. У серебряного призера, Кишане Томпсона с Ямайки - 9,789.

Финиш стометровке, Лайлс третий слева, Томпсон - третий справа
Финиш стометровке, Лайлс третий слева, Томпсон - третий справаDavid J. Phillip/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

После объявления официальных результатов Лайлс заявил: "Соперники – невероятные. Но я доказал, что я самый сильный. Что я самый сильный волк здесь. Я просто невероятный!"

Он также заявил, что с великолепным настроением будет готовиться к своей коронной дисциплине - двухсотметровке. Отвечая на вопрос, уверен ли он в том, что ему по силам золотой дубль он ответил: "На сто процентов. Это моя самая сильная дисциплина, и сейчас, после личного рекорда на ста метрах, я готов".

В прыжках в высоту победила украинка Ярослава Магучих, которая в прошлом месяце побила казавшийся вечным рекорд Стефки Костадиновой. В Париже украинской прыгунье хватило для победы результата 2.02, она обошла по попыткам австралийку Николу Олеслагерс. Еще одна украинка Ирина Геращенко и еще одна австралийка Элинор Паттерсон разделили бронзу.

Подиум в прыжках в высоту
Подиум в прыжках в высотуMatthias Schrader/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

В метании молота у мужчин за явным преимуществом победил новый "доминатор" этой дисциплины, 22-летний Итэн Кетцберг, отправивший соперников в нокдаун уже в первой попытке - 84.12. Никто из его соперников рубеж в 80 метров так и не преодолел.

В последний день плавательной олимпийской программы в бассейне были установлены два мировых рекорда.

Сначала американец Роберт Финк улучшил высшее мировое достижение на дистанции 1500 метров, победив со временем 14:30,67, а затем женская сборная США установила мировой рекорд в комбинированной эстафете 4х100 метров - ее результат 3:49,63.

В мужской комбинированной эстафете победил Китай, который на последнем этапе вытащил с третьего места на первое Пань Чжаньлэ. Сборная США, впервые в истории проигравшая в этой дисциплине, финишировала второй, бронза - у команды Франции.

Кульминацией олимпийского теннисного турнира стал мужской одиночный финал, в котором сошлись один из величайших теннисистов всех времен серб Новак Джокович и лидер нового поколения испанец Карлос Алькарас.

37-летний Джокович не имел до этого в своем активе ни одной олимпийской медали и с блеском восполнил этот пробел, победив своего молодого оппонента на двух тай-брейках - 7:3, 7:2.

После победного удара сербский теннисист не скрывал эмоций. Он в слезах опустился на корт, плакал, приветствуя зрителей и обнимая семью.

Джокович обнимает дочку
Джокович обнимает дочкуAP Photo

"Я не знаю, что сказать. Я все еще в шоке, честно говоря. Я поставил на кон свое сердце, свою душу, свое тело, свою семью, все, чтобы выиграть олимпийское золото в возрасте 37 лет. Я наконец-то это сделал".

В женской парной комбинации россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, выступавшие в нейтральном статусе, уступили в финале опытнейшим итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини. Они более чем уверенно выграли первый сет 6:2, однако затем ситуация на корте полностью развернулась, итальянки выиграли второй сет 6:1, а затем и супер тай-брейк 10:7.

Олимпийский подиум
Олимпийский подиумAP Photo

Это серебро стало в Париже первым для нейтральных спортсменов с российским гражданством.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Марафонец Келвин Киптум погиб в ДТП

Новак Джокович выиграл US Open

В Будапеште завершился Чемпионат мира по лёгкой атлетике

Лёгкая атлетика Новак Джокович Плавание Летние Олимпийские игры ОИ-2024 в Париже