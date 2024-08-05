Ноа Лайлс - быстрейший человек планеты, золото Ярославы Магучих, мировые рекорды в плавании

By euronews

На Олимпийских играх в Париже американец Ноа Лайлс на 5 тысячных секунды обошел в борьбе за золото на стометровке Кишане Томпсона с Ямайки. Рекордсменка мира украинка Ярослава Магучих стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту. Два мировых рекорда в плавании.

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Пять тысячных секунды - именно столько разделили первое и второе место в самой престижной легкоатлетической дисциплине - мужской стометровке. Быстрейшим человеком планеты и олимпийским чемпионом стал американец Ноа Лайлс.

Судьбу олимпийского золота решил фотофиниш, причем до появления официальных результатов Лайлс думал, что занял второе место. "Я подошел к Кишане и сказал ему: "буду честен, чувак, мне кажется, что это твое".

Однако фотофиниш отдал предпочтение американскому спринтеру, который победил с личным рекордом - 9,784. У серебряного призера, Кишане Томпсона с Ямайки - 9,789.

Финиш стометровке, Лайлс третий слева, Томпсон - третий справа David J. Phillip/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

После объявления официальных результатов Лайлс заявил: "Соперники – невероятные. Но я доказал, что я самый сильный. Что я самый сильный волк здесь. Я просто невероятный!"

Он также заявил, что с великолепным настроением будет готовиться к своей коронной дисциплине - двухсотметровке. Отвечая на вопрос, уверен ли он в том, что ему по силам золотой дубль он ответил: "На сто процентов. Это моя самая сильная дисциплина, и сейчас, после личного рекорда на ста метрах, я готов".

В прыжках в высоту победила украинка Ярослава Магучих, которая в прошлом месяце побила казавшийся вечным рекорд Стефки Костадиновой. В Париже украинской прыгунье хватило для победы результата 2.02, она обошла по попыткам австралийку Николу Олеслагерс. Еще одна украинка Ирина Геращенко и еще одна австралийка Элинор Паттерсон разделили бронзу.

Подиум в прыжках в высоту Matthias Schrader/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

В метании молота у мужчин за явным преимуществом победил новый "доминатор" этой дисциплины, 22-летний Итэн Кетцберг, отправивший соперников в нокдаун уже в первой попытке - 84.12. Никто из его соперников рубеж в 80 метров так и не преодолел.

В последний день плавательной олимпийской программы в бассейне были установлены два мировых рекорда.

Сначала американец Роберт Финк улучшил высшее мировое достижение на дистанции 1500 метров, победив со временем 14:30,67, а затем женская сборная США установила мировой рекорд в комбинированной эстафете 4х100 метров - ее результат 3:49,63.

В мужской комбинированной эстафете победил Китай, который на последнем этапе вытащил с третьего места на первое Пань Чжаньлэ. Сборная США, впервые в истории проигравшая в этой дисциплине, финишировала второй, бронза - у команды Франции.

Кульминацией олимпийского теннисного турнира стал мужской одиночный финал, в котором сошлись один из величайших теннисистов всех времен серб Новак Джокович и лидер нового поколения испанец Карлос Алькарас.

37-летний Джокович не имел до этого в своем активе ни одной олимпийской медали и с блеском восполнил этот пробел, победив своего молодого оппонента на двух тай-брейках - 7:3, 7:2.

После победного удара сербский теннисист не скрывал эмоций. Он в слезах опустился на корт, плакал, приветствуя зрителей и обнимая семью.

Джокович обнимает дочку AP Photo

"Я не знаю, что сказать. Я все еще в шоке, честно говоря. Я поставил на кон свое сердце, свою душу, свое тело, свою семью, все, чтобы выиграть олимпийское золото в возрасте 37 лет. Я наконец-то это сделал".

В женской парной комбинации россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, выступавшие в нейтральном статусе, уступили в финале опытнейшим итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини. Они более чем уверенно выграли первый сет 6:2, однако затем ситуация на корте полностью развернулась, итальянки выиграли второй сет 6:1, а затем и супер тай-брейк 10:7.

Олимпийский подиум AP Photo

Это серебро стало в Париже первым для нейтральных спортсменов с российским гражданством.