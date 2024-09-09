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"Сначала прекращение огня – затем гражданская миссия ЕС". Жозеп Боррель побывал на КПП "Рафах"

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель посетил пограничный переход "Рафах" между Египтом и сектором Газа, 9 сентября 2024 года.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель посетил пограничный переход "Рафах" между Египтом и сектором Газа, 9 сентября 2024 года. Авторское право AP Photo/Amr Nabil
Авторское право AP Photo/Amr Nabil
By Alexander Kazakevich
Опубликовано Последние обновления
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"Я привык смотреть на это место через спутниковые снимки". Глава европейской дипломатии встретился с гуманитарными организациями на египетской стороне КПП "Рафах" и вновь призвал к прекращению огня в Газе и освобождению заложников.

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Завершающий свой срок верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прибыл в Египет для переговоров с президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси о гуманитарном кризисе в секторе Газа.

Глава европейской дипломатии также побывал на египетской стороне КПП "Рафах", где встретился с представителями агентств ООН, помогающих населению палестинского анклава.

Приоритет на сегодня – сделать так, чтобы эти машины скорой помощи могли въехать [в сектор Газа] или принять раненых. Именно поэтому Европейский союз готов предоставить ресурсы, предложить свои логистические возможности, чтобы переход вновь заработал. И чтобы европейские гуманитарные работники смогли пересечь эту границу.
Жозеп Боррель
верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности
Глава внешнеполитического ведомства ЕС пообщался с представителям гуманитарных организаций в логистическом центре возле пограничного перехода "Рафах", 9 сентября 2024 года.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС пообщался с представителям гуманитарных организаций в логистическом центре возле пограничного перехода "Рафах", 9 сентября 2024 года.AP Photo/Amr Nabil

Отвечая на вопросы журналистов в 100 метрах от границы с Газой, Боррель тем не менее заявил, что не может развернуть миссию ЕС на КПП "Рафах" прямо сейчас, призывая сначала прекратить огонь и освободить всех заложников.

Без прекращения огня никто не разместит здесь группу гражданских лиц, потому что это слишком рискованно. Первое – это прекращение огня, освобождение заложников, а затем соглашение о размещении гражданского персонала [...]. Но мне нужны условия безопасности и политическое согласие [со стороны Египта, ПА и Израиля]. И поверьте, я трачу довольно много времени на то, чтобы добиться этого.
Жозеп Боррель
верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности

В конце этой недели он также посетит Ливан, чтобы обсудить стабильность страны и её роль в ближневосточном конфликте. При этом пока неясно, будет ли значиться Израиль в программе турне.

Как пишет израильское издание Ynet, Боррель направил письмо в МИД еврейского государства с намерением посетить страну 14 и 15 сентября. Как сообщается, брюссельскому чиновнику вместо этого предложили приехать в конце октября, когда он уже завершит свою работу в Еврокомиссии.

Боррель неоднократно озвучивал жёсткую позицию по операции ЦАХАЛ в Газе в ответ на теракты ХАМАС на юге Израиля и захват заложников. В частности, он предложил странам ЕС ввести санкции против самых радикальных министров кабинета Нетаньяху, которых он обвинил в "подстрекательстве к военным преступлениям" против палестинцев.

Пока европейские столицы не дали ход этой инициативе. В ходе пресс-конференции на КПП "Рафах", Боррель уточнил, что в списке для возможных санкций могут оказаться не только члены израильского правительства, но и "некоторые агентства, некоторые учреждения, которые, как мы считаем, несут ответственность за незаконное расширение колоний (поселений) на Западном берегу".

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Сектор Газа Рафах Жозеп Боррель Египет Война Израиля с ХАМАС