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Новак Джокович - олимпийский чемпион

Новак Джокович празднует победу
Новак Джокович празднует победу Авторское право Andy Wong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Andy Wong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By euronews
Опубликовано Последние обновления
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Величайший!

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24 победы на турнирах "Большого шлема", 40 "Мастерсов", победа в Кубке Дэвиса, но ни одной олимпийской медали. В Париже 37-летний сербский теннисист Новак Джокович закрыл последний пробел в своей теннисной карьере, став олимпийским чемпионом в одиночном разряде.

Соперником самого возрастного участника олимпийского теннисного финала в истории был самый молодой финалист за 120 лет, испанец Карлос Алькарас, который совсем недавно на этом же корте имени Филиппа Шатрие выиграл "Ролан Гаррос", а затем легко обыграл Джоковича в финале Уимблдона.

Однако на этот раз сербский ветеран вновь стал на корте настоящей "стеной", как в лучшие годы. Его практически невозможно было пробить на задней линии, а сам он постоянно давил на Алькараса, заставляя того бить из неудобных позиций и чаще обычного ошибаться.

Сделать брейк никому из соперников не удалось, хотя в первом сете возмжности для этого были у обоих теннисистов. Однако на тай-брейках преимущество Джоковича не вызывало сомнений. Он победил со счетом 7:3, 7:2, после чего в слезах опустился на песчаный корт.

"Мы играли почти три часа два сета. Это была невероятная битва, невероятная борьба, - сказал Джокович. - Когда прошел последний удар, это был единственный момент, когда я действительно подумал, что могу выиграть матч. Я имею в виду, я верил, что могу выиграть, но выиграть на самом деле (это другое), потому что он продолжает постоянно возвращаться (в матч). Он заставляет меня играть в свой лучший теннис".

"Я не знаю, что сказать. Я все еще в шоке, честно говоря. Я поставил на кон свое сердце, свою душу, свое тело, свою семью, все, чтобы выиграть олимпийское золото в возрасте 37 лет. Я наконец-то это сделал".

Новак Джокович празднует победу
Новак Джокович празднует победуManu Fernandez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Эмоции Новака Джоковича после победы
Эмоции Новака Джоковича после победыLouise Delmotte/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Новак Джокович с дочкой на трибуне
Новак Джокович с дочкой на трибунеManu Fernandez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
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