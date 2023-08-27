В Будапеште завершился Чемпионат мира по лёгкой атлетике

By Euronews

После 9 дней соревнований и состязаний по 49 дисциплинам в Будапеште завершился Чемпионат мира по легкой атлетике. По оценкам организаторов, соревнования на специально построенном стадионе посетили 50 000 иностранных туристов, телеаудитория первенства составила более 1 млрд человек.

Заключительный его день - воскресенье - начался с мужского марафона. Его маршрут пролегал мимо самых известных достопримечательностей венгерской столицы, включая площадь Героев и Цепной мост.

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Победителем забега на 42 километра 195 метров стал угандийский спортсмен Виктор Киплангат. Спустя десять лет после победы его соотечественника Стивена Кипротича, Киплангат одержал внушительную победу с результатом 2:08:53, оторвавшись на пять километров от эфиопа Леула Гебресиласе.

Угандийский бегун Виктор Киплангат празднует победу в марафоне, 27 августа 2023 г. Martin Meissner/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Последний в итоге получил бронзу, его результат 2:09:19. Призер чемпионата Европы израильтянин Мару Тефери обогнал Гебресиласе на последних метрах и завоевал серебро (2:09:12).

В Чемпионате мира по легкой атлетике, стартовавшем в Будапеште 19 августа, приняли участие без малого 2200 спортсменов из более чем 200 стран.

По оценкам организаторов, соревнования на специально построенном для мероприятия легкоатлетическом стадионе посетили 50 000 иностранных туристов, телеаудитория первенства составила более 1 млрд зрителей по всему миру. Венгерские политики (от правящей партии FIDESZ) и премьер-министр Виктор Орбан заявили в связи с этим, что успешным проведением чемпионата мира их страна доказала свою способность в будущем принимать Олимпийские игры.