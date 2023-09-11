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Новак Джокович выиграл US Open

Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США Авторское право Manu Fernandez/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл в финале Открытого чемпионата США российского спортсмена Даниила Медведева.

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир Большого шлема US Open, победив в финале российского спортсмена Даниила Медведева.

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Теннисисты провели на корте три часа семнадцать минут. Джокович повторил рекорд австралийки Маргарет Корт по числу побед на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде — 24.

Четвертый раз ему покорился US Open. 36-летний Джокович стал самым возрастным победителем этого турнира.

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