Российские удары по Никополю, Киеву и Харькову

By Euronews

По меньшей мере 7 украинцев стали жертвами российских ударов за минувшие сутки

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16-летняя девушка стала жертвой российского обстрела в Никополе Днепровской области. Местные власти сообщают, что по городу было выпущено не менее десятка артиллерийских снарядов. Ещё три человека получили ранения. Разрушены и повреждены дома в частном секторе.

ВВС Украины доложили, что в ночь на понедельник сбили шесть беспилотников и две ракеты. Воздушная тревога звучала в нескольких регионах, в том числе в Киеве, а также в Харькове, где несколько районов остались без света.

Украинские власти заявили, что за прошлые сутки в результате российский авиаударов и обстрелов погибли по меньшей мере 7 человек по всей стране, десятки получили ранения.

Российские военные, в свою очередь, публикуют кадры ударов авиации по украинским подразделениям в Курской области, заявив об уничтожении за прошедшие сутки 2 танков, 11 бронемашин и 10 автомобилей.

На этом фоне министерство обороны Китая сообщило, что флот и авиация России и КНР проведут новые совместные учения в Тихом океане уже в этом месяце. Предыдущие совместные морские манёвры двух стран состоялись меньше двух месяцев назад.