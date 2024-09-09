NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Российские удары по Никополю, Киеву и Харькову

Последствия российского удара
Последствия российского удара Авторское право Dnipropetrovsk military administration/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
Авторское право Dnipropetrovsk military administration/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

По меньшей мере 7 украинцев стали жертвами российских ударов за минувшие сутки

РЕКЛАМА

16-летняя девушка стала жертвой российского обстрела в Никополе Днепровской области. Местные власти сообщают, что по городу было выпущено не менее десятка артиллерийских снарядов. Ещё три человека получили ранения. Разрушены и повреждены дома в частном секторе.

ВВС Украины доложили, что в ночь на понедельник сбили шесть беспилотников и две ракеты. Воздушная тревога звучала в нескольких регионах, в том числе в Киеве, а также в Харькове, где несколько районов остались без света.

Украинские власти заявили, что за прошлые сутки в результате российский авиаударов и обстрелов погибли по меньшей мере 7 человек по всей стране, десятки получили ранения.

Российские военные, в свою очередь, публикуют кадры ударов авиации по украинским подразделениям в Курской области, заявив об уничтожении за прошедшие сутки 2 танков, 11 бронемашин и 10 автомобилей.

На этом фоне министерство обороны Китая сообщило, что флот и авиация России и КНР проведут новые совместные учения в Тихом океане уже в этом месяце. Предыдущие совместные морские манёвры двух стран состоялись меньше двух месяцев назад.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

"Партия европейских левых" раскололась

Марио Драги призывает ЕС к отмене национального вето

Румыния: масштабный пожар уничтожил сотни гектаров земли

Китай Вторжение России в Украину Курск Война в Украине