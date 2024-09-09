Рекордно низкий уровень Вислы

By Euronews

В Боснии пересыхает важное для энергетики и туризма озеро, в Варшаве уровень Вислы продолжает падать

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Рекордные температуры и малое количество осадков приводят к серьезным последствиям для водных резервуаров по всей Европе.

В Боснии пересыхают несколько озёр. Так, из водохранилища Билеча на границе с Черногорией питалась гидроэлектростанция, здесь же были популярные места для отдыха и купания.

В этом году уровень воды достиг критически низкой отметки: это сказалось и на энергетике страны, и на туризме.

«То место, где мы сейчас стоим, обычно покрыто водой. Когда уровень озера высок, ничего этого не видно, всё под водой. Там есть хороший пляж, но в этом году воды стало сильно меньше, и подойти к озеру стало очень трудно. Сейчас тут всё выглядит как будто с другой планеты», — рассказывает местный житель.

В Польше тем временем побит рекорд десятилетней давности: глубина Вислы в черте Варшавы упала всего до 24 сантиметров. Это самый низкий уровень за всю историю наблюдений. Обычно глубина здесь — несколько метров, в зависимости от сезона.

Учёные заявляют, что уровень будет только падать, так как дожди пока не ожидаются, и предсказывают, что к четвергу глубина может достичь 20 см.