Марио Драги призывает ЕС к отмене национального вето

Бывший премьер-министр Италии предлагает "радикальные перемены", поскольку блок сталкивается с агрессивной конкуренцией со стороны Китая и США.

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Бывший премьер-министр Италии Марио Драги призвал к общим заимствованиям ЕС и прекращению национального вето в знаковом докладе об экономической конкурентоспособности, представленном сегодня исполнительной власти ЕС.

В долгожданном докладе, который первоначально должен был быть представлен в июне, предлагается "новая промышленная стратегия для Европы" и говорится, что эра открытой торговли, основанной на правилах, уходит в прошлое.

Его выводы, подготовленные с помощью чиновников Европейской комиссии, появились всего за несколько дней до того, как председатель ЕС Урсула фон дер Ляйен должна определить обязанности своей команды еврокомиссаров на свой следующий пятилетний мандат.

"ЕС должен двигаться в направлении регулярного выпуска общих безопасных активов, чтобы обеспечить совместные инвестиционные проекты между государствами-членами и помочь интегрировать рынки капитала", - говорится в докладе, что является шагом к спорной идее еврооблигаций, в рамках которой государства-члены выпускают коллективные долговые обязательства.

ЕС уже двигался в этом направлении, разработав программу "Новое поколение ЕС", инвестиционный план на несколько сотен миллиардов евро, который был принят после пандемии. Но эта идея вызвала опасения по поводу субсидирования более слабых стран-членов, таких как "экономная" Германия.

В апреле Драги пообещал "радикальные перемены" на фоне растущего беспокойства по поводу огромного разрыва в производительности труда с США, где доходы населения с 2000 года выросли вдвое по сравнению с ЕС, сказал Драги.

Он предлагает более агрессивные меры в ответ на масштабные субсидии на "зеленые" технологии, предлагаемые в Китае и США.

"Совместный план по декарбонизации и повышению конкурентоспособности может включать в себя, при определенных обстоятельствах, защитные торговые меры, чтобы выровнять игровое поле на глобальном уровне и компенсировать спонсируемую государством конкуренцию за рубежом", - говорится в докладе.

"Эпоха открытой мировой торговли, управляемой многосторонними институтами, похоже, подходит к концу", - добавил он, пообещав координировать проверку прямых иностранных инвестиций, учитывая опасения, что Китай перехватывает опыт, жизненно важный для европейских инноваций и безопасности.

Драги сделал несколько жестких замечаний в адрес Европейской комиссии, которая, по его словам, должна проявлять больше "самоограничения" при регулировании.

"Законодательная деятельность Комиссии чрезмерно возросла", - сказал он, отметив, что более половины малых и средних компаний жалуются на бумажную волокиту и препятствия в регулировании.

Итальянец, который, будучи главой Европейского центрального банка, пообещал сделать "все, что потребуется" для спасения евро, также предложил подрезать крылья Евросовету, органу, представляющему государства-члены, который часто блокирует реформы ЕС.

Существующие меры Конвенции "должны быть использованы для всеобщего голосования квалифицированным большинством во всех областях политики в Совете", отходя от системы, позволяющей отдельным правительствам накладывать вето на экономические или внешнеполитические планы, говорится в докладе.

За последние месяцы Венгрия заблокировала пакет помощи Украине на 50 млрд евро, а Эстония затормозила реформы налога на добавленную стоимость.

Фон дер Ляйен пообещала сделать стимулирование роста приоритетом на следующие пять лет во главе исполнительной власти ЕС после первого срока, который был посвящен борьбе с изменением климата, преодолению последствий пандемии и реагированию на войну в Украине.