Марафонец Келвин Киптум погиб в ДТП

By Euronews

На западе Кении в автомобильной аварии погиб атлет Келвин Киптум. В этом же ДТП скончался и его тренер. Травмы получила и находившаяся в машине женщина. Она доставлена в больницу.

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Кенийский спортсмен Келвин Киптум, обладатель мирового рекорда в марафоне, погиб в ДТП в возрасте 24 лет.

Автомобиль попал в аварию поздно вечером в воскресенье на западе Кении. Помимо легкоатлета, в машине находились еще два пассажира. Тренер Киптума, он также скончался. И женщина, она получила травмы и доставлена в больницу.

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу выразил соболезнования семьям, друзьям, товарищам по команде и кенийскому народу от имени всей мировой легкой атлетики.

Коу назвал Киптона потрясающим спорстменом, оставившим невероятное наследие. "Нам будет очень его не хватать", - сказал Коу.

В апреле этого года Киптун должен был принять участие в марафоне в Роттердаме. Также он был включен в состав сборной Кении на Олимпийские игры 2024 года в Париже.