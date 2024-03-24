В порту Ларнаки ожидает отправки второе судно с гуманитарной помощью для Газы

By Euronews

Президент Кипра в интервью Euronews отметил, что морской коридор, открытый в сектор Газа, может стать моделью для оказания помощи в других кризисных ситуациях.

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В кипрском порту ожидает отправления второе судно с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа.

Морской коридор, открытый для транспортировки предметов первой необходимости и продовольствия в анклав - это важный проект, который должен быть поддержан международным сообществом, сказал в интервью Euronews президент Республики Кипр Никос Христодулидис.

"Впервые за 17 лет израильская морская блокада Газы была снята только для судов, покидающих Кипр. Я рад, что мои коллеги в Европейском совете признали роль Республики Кипр и важность гуманитарного коридора. Он (коридор) может сыграть свою роль в восстановлении не только Газы, потому что эту модель можно применять и во многих других кризисах, - полагает Христодулидис.

Первый рейс по открытому в середине марта морскому коридору в Газу совершило судно неправительственной организации Open Arms, доставившее в анклав 200 тонн продовольствия.