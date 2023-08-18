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Атака на "голубые каски": на Кипре напали на миротворцев ООН

Конфликт в буферной зоне Кипра.
Конфликт в буферной зоне Кипра. Авторское право Petros Karadjias/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
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На Кипре в буферной зоне произошел инцидент между миротворцами ООН и турками-киприотами. Последние вели несанкционированную стройку.

Миротворцы ООН на Кипре заявили, что подверглись нападению в буферной зоне в местечке Пила - в момент, когда пытались заблокировать там несанкционированные строительные работы. Сообщается, что их атаковал персонал турко-кипрской стороны - патрулировавшие стройку люди в военной и полицейской форме. Одного из миротворцев ударили в лицо, а автомобили ООН были оттеснены бульдозерами - в итоге три машины оказались в нерабочем состоянии.

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Власти Республики Кипр уже назвали случившееся  преступлением, а глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и председатель Евросовета Шарль Мишель призвали к деэскалации напряженности и уважению мандата ООН на Кипре.

Подобных инцидентов  на Кипре не было много лет. Сами миротворцем, согласнозаявлениюих представителя, собираются и дальше блокироватьстройкуненасильственными методами, так как она нарушает статус-кво в буферной зоне.

В ответ руководство не признанной мировым сообществом Турецкой Республики Северного Кипра в ответ заявили, что строительство в буферной зоне  11-километровой дороги —  проект гуманитарного значения, так как позволит местным жителям ездить быстрее.

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