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МОК предоставил 14 россиянам и 11 белорусам нейтральный статус на Олимпиаде в Париже (первый список)

Президент МОК Томас Бах
Президент МОК Томас Бах Авторское право Martial Trezzini/AP
Авторское право Martial Trezzini/AP
By Euronews
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Рассмотрев отношение российских и белорусских спортсменов к вторжению в Украину, МОК допустил часть из них к Олимпиаде. Если они завоюют медали, награждать их будут по специальную музыку без слов

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МОК утвердил первый список из 14 спортсменов из России и 11 из Беларуси для участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

Комиссия Международного олимпийского комитета оценивала спортсменов из 5 видов на предмет того, выражали ли они поддержку российскому вторжению в Украину или имели связи со спортивными клубами, связанными с военными или государственными службами безопасности.

Первыми были рассмотрены велоспорт, гимнастика, тхэквондо, тяжелая атлетика и борьба. Списки спортсменов из других олимпийских видов, вероятно, последуют через несколько дней.

Среди утвержденных в субботу спортсменов - действующий олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Иван Литвинович из Беларуси и российский велосипедист Александр Власов, который трижды за карьеру финишировал в топ-10 на Гранд-турах.

Из российских спортсменов до Олимпиады также допущены велосипедистки Тамара Дронова и Алена Иванченко, борцы Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова, а также Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте.

Из белорусских - Анна Терех (велошоссе), Виолетта Бордиловская (прыжки на батуте), Сюзанна Володько и Евгений Тихонцов (тяжелая атлетика), а также борцы Егор Акулич, Владислав Козлов, Абубакар Хаслаханов, Дмитрий Зарубский, Виолетта Ребикова и Кристина Сазыкина.  

Пока неизвестно, сколько российских и белорусских спортсменов примут участие в Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа. МОК в марте 2023 года рекомендовал допускать их к соревнованиям исключительно в нейтральном статусе и при условии, что им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и национальными спортивными организациями. На таких же условиях МОК допустил их до Олимпийских игр в Париже.

Российских и белорусских атлетов не допустят к параду спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Париже. В случае завоевания золотых медалей россиян и белорусов будут награждать под специально созданную музыку без слов.

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