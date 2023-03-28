МОК рекомендовал нейтральный статус для спортсменов из РФ и Беларуси

Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях, но только в качестве нейтральных атлетов и с множеством других ограничений, в том числе это полный запрет на участие в командных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

При этом данное решение не касается допуска спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже, вопрос будет рассматриваться в другое время.

Исполком МОК проводит переговоры до 30 марта.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил:

"Во-первых, спортсмены с российским или белорусским паспортом должны выступать только как отдельные нейтральные спортсмены. Во-вторых, не могут рассматриваться команды спортсменов с российским или белорусским паспортом. В-третьих, спортсмены, которые активно поддерживают войну, не могут соревноваться. Обслуживающий персонал, активно поддерживающий войну, не может быть допущен".

По итогам встречи исполкома, Международный олимпийский комитет запретил демонстрацию флагов РФ и Беларуси на соревнованиях или мероприятиях, проходящих под эгидой международных федераций.

В рекомендации МОК подчеркивается, что участвовать в соревнованиях не могут спортсмены, которые связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Будут допущены только атлеты, соответствующие всем антидопинговым правилам. В участии будет отказано атлетам, активно поддерживающим российскую военную агрессию против Украины.

МОК рекомендовал спортивным федерация создать специальную комиссию, которая будет решать выступал ли тот или иной спортсмен с поддержкой войны против Украины.

МОК оставил в силе рекомендацию по запрету на проведение международных соревнований в России.

В Польше назвали решение о допуске "днем позора", в Германии — "пощечиной для украинцев".

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил: "Нынешние параметры не будут способствовать допуску российских и белорусских спортсменов до соревнований. Решение является фарсом, нарушаются базовые принципы Олимпийской хартии. ОКР продолжит контакты с коллегами из Лозанны. Мы будем осуществлять мониторинг международных спортивных федераций по решениям о допуске россиян к соревнованиям".

В результате российской военной агрессии в Украине разрушены сотни спортивных объектов, свыше 230 украинских атлетов убиты.