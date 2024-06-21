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Минздрав Газы: Израиль нанёс удар по палаточным лагерям вблизи Рафаха

АРХИВ. Последствия израильского удара по палаточному лагерю на западе Рафаха
АРХИВ. Последствия израильского удара по палаточному лагерю на западе Рафаха Авторское право Jehad Alshrafi/AP
Авторское право Jehad Alshrafi/AP
By Euronews
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Не менее 25 человек погибли и 50 получили ранения в результате израильских атак, сообщили в подконтрольном ХАМАС ведомстве. В ЦАХАЛ ответили, что проверяют информацию.

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По меньшей мере 25 человек погибли и 50 получили ранения в результате ударов Армии обороны Израиля по палаточным лагерям для перемещенных лиц, расположенным недалеко от Рафаха, сообщило подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Газы.

Очевидцы рассказали спасателям об обстреле двух позиций в прибрежном районе, где установлены палатки.

Сообщается, что указанные места находятся за пределами безопасной зоны, установленной Израилем.

В ЦАХАЛ заявили, что проверяют информацию, отметив, что нет никаких признаков того, что удары были нанесены внутри безопасной зоны.

Израильские СМИ сообщают, что Армия обороны Израиля завершает активную фазу операции в Рафахе, боевые действия в центральной части сектора Газа продолжаются.

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Израиль ХАМАС Рафах