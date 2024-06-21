Минздрав Газы: Израиль нанёс удар по палаточным лагерям вблизи Рафаха

Не менее 25 человек погибли и 50 получили ранения в результате израильских атак, сообщили в подконтрольном ХАМАС ведомстве. В ЦАХАЛ ответили, что проверяют информацию.
По меньшей мере 25 человек погибли и 50 получили ранения в результате ударов Армии обороны Израиля по палаточным лагерям для перемещенных лиц, расположенным недалеко от Рафаха, сообщило подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Газы.
Очевидцы рассказали спасателям об обстреле двух позиций в прибрежном районе, где установлены палатки.
Сообщается, что указанные места находятся за пределами безопасной зоны, установленной Израилем.
В ЦАХАЛ заявили, что проверяют информацию, отметив, что нет никаких признаков того, что удары были нанесены внутри безопасной зоны.
Израильские СМИ сообщают, что Армия обороны Израиля завершает активную фазу операции в Рафахе, боевые действия в центральной части сектора Газа продолжаются.