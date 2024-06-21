Минздрав Газы: Израиль нанёс удар по палаточным лагерям вблизи Рафаха

By Euronews

Не менее 25 человек погибли и 50 получили ранения в результате израильских атак, сообщили в подконтрольном ХАМАС ведомстве. В ЦАХАЛ ответили, что проверяют информацию.

РЕКЛАМА

По меньшей мере 25 человек погибли и 50 получили ранения в результате ударов Армии обороны Израиля по палаточным лагерям для перемещенных лиц, расположенным недалеко от Рафаха, сообщило подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Газы.

Очевидцы рассказали спасателям об обстреле двух позиций в прибрежном районе, где установлены палатки.

Сообщается, что указанные места находятся за пределами безопасной зоны, установленной Израилем.

В ЦАХАЛ заявили, что проверяют информацию, отметив, что нет никаких признаков того, что удары были нанесены внутри безопасной зоны.

Израильские СМИ сообщают, что Армия обороны Израиля завершает активную фазу операции в Рафахе, боевые действия в центральной части сектора Газа продолжаются.