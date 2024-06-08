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Выборы в Европарламент: в субботу голосуют избиратели Словакии, Италии, Мальты, Латвии

Братислава
Братислава Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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Главные темы, волнующие избирателей, - миграция, экономика, климат

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Избиратели в Словакии, Италии и ряде других стран Европейского союза голосуют в субботу - на третий день выборов в Европейский парламент.

Места распределяются в зависимости от численности населения страны - от шести на Мальте до 96 в Германии.

В Словакии выборы были омрачены недавним покушением на премьер-министра Роберта Фицо, которое потрясло страну. Ее населению - чуть менее пяти с половиной миллионов человек - предстоит сказать свое слово.

В Италии граждане в возрасте 18 лет и старше голосуют в течение двух дней, начиная с субботы, за тех, кто займет 76 мест в парламенте.

Также 8 июня идут на избирательные участки граждане Латвии, Мальте и Чехии, имеющие право голоса.

Окончательные результаты будут опубликованы только в воскресенье вечером, когда проголосуют все страны.

Основной день нынешнего плебисцита приходится на воскресенье - за 720-местный Европейский парламент отдадут свои голоса граждане 20 европейских стран, включая Германию, Францию и Польшу.

Ключевыми темами для многих избирателей, как показывают опросы, являются такие вопросы, как миграция, оборона и климат.

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