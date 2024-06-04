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Постпред США при ООН: "Совбез должен настоять на том, чтобы ХАМАС принял сделку"

сектор Газа, иллюстрационное фото
сектор Газа, иллюстрационное фото Авторское право Majdi Mohammed/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Majdi Mohammed/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By euronews
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Соединенные Штаты представили в Совбезе ООН проект новой резолюции, выражающей поддержку предложению об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа, представленного Джо Байденом.

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Соединенные Штаты представили в Совбезе ООН проект новой резолюции, выражающей поддержку предложению об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа, представленного Джо Байденом.

"Многие лидеры и правительства, в том числе в ближневосточном регионе, одобрили этот план, и мы призываем Совет Безопасности присоединиться к ним и призвать к осуществлению этой сделки без промедления и без дополнительных условий, - заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд. - Совет Безопасности должен настоять на том, чтобы ХАМАС принял эту сделку".

В понедельник министерство иностранных дел Египта отметило, что ХАМАС "позитивно рассматривает" это предложение. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о "пробелах" в версии Байдена о сделке по прекращению войны. По его словам, президент США Джо Байден упустил некоторые важные подробности в своей речи, в том числе уточнение, что Израиль не согласился с тем, что война закончится на втором этапе.

Ранее два ультраправых министра из кабинета Нетаньяху - Итамар Бен Гвир и Бецалель Смотрич - пригрозили выйти из правительственной коалиции в случае заключения сделки на условиях, предложенных Байденом. Их партии контролируют в Кнессете 14 мест и без их поддержки у Нетаньяху не будет большинства.

В свою очередь, лидер оппозиции Яир Лапид пообещал поддержать Нетаньяху в вопросе сделки с заложниками.

Отказ от соглашения рискует усугубить изоляцию Израиля и может привести к еще более жесткой критике в адрес Нетаньяху за отказ от спасения заложников для защиты своего премьерского кресла.

Обсуждение возможной сделки проходят на фоне продолжающейся операции Израиля в Рафахе, который в ЦАХАЛ называют последним бастионом ХАМАС. Большая часть беженцев, укрывшихся ранее в этом южном городе об боевых действий, уже покинула его в поисках более безопасных районов в других частях Газы.

Минздрав сектора Газа, контролируемый ХАМАС, отмечает при этом, что бежать им, по сути, некуда, большая часть анклава превратилась в руины после из-за обстрелов и наземных боевых действий.

Сообщается, что в районе Хан-Юниса отсутствует базовая инфраструктура: нет воды, продуктов питания и надлежащей канализации.

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