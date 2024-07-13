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ЦАХАЛ: целью удара на юге сектора Газа был командир военного крыла ХАМАС Мухаммад Дейф

в секторе Газа, иллюстрационное фото
в секторе Газа, иллюстрационное фото Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2023, The AP. All rights reserved
Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2023, The AP. All rights reserved
By euronews
Опубликовано
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Целью израильского удара на юге сектора Газа были командир военного крыла ХАМАС Мухаммад Дейф, а также командующий бригады Хан-Юнис Рафаа Саламех, сообщили в субботу в ЦАХАЛ. В Минздраве анклава заявили, что в результате удара погиб, по меньшей мере, 71 человек, 289 получили ранения.

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Целью израильского удара на юге сектора Газа были командир военного крыла ХАМАС Мухаммад Дейф, а также командующий бригады Хан-Юнис Рафаа Саламех. Об этом заявили в субботу в ЦАХАЛ.

По данным израильских военных Дейф и Саламех находились в невысоком здании между Аль-Маваси и Хан-Юнисом. Районы Аль-Маваси и западный Хан-Юнис являются частью назначенной Израилем гуманитарной зоны, но в ЦАХАЛ заявили, что удар был высокоточным и нацелен только на объект ХАМАС.

Также утверждается, что в районе удара находились еще несколько десятков боевиков ХАМАС, включая охрану.

Израильские военные также опубликовали спутниковые фото до и после удара, написав, что "район, по которому был нанесен удар, представляет собой открытую лесную местность с несколькими зданиями и сараями".

Контролируемый ХАМАС Минздрав Газы заявил, что в результате удара погиб, по меньшей мере, 71 человек, 289 получили ранения.

Агентство Reuters опубликовало слова представителя ХАМАС Абу Зухри, который назвал утверждение израильских военных о том, что удар был направлен против Мохаммеда Дейфа, "чепухой".

"Все мученики - гражданские лица, и то, что произошло, было серьезной эскалацией войны геноцида, подкрепленной американской поддержкой и мировым молчанием", - заявил он.

Между тем саудовский канал "Аль-Хадас" сообщил со ссылкой на источники, что Рафаа Саламех был убит в результате израильского удара, а Мухаммад Дейф серьезно ранен. Об этом пишет Times of Israel. Подтверждения этой информации пока нет.

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