Израильский удар по школе БАПОР в Секторе Газа

By Euronews и AP

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил войскам, что силы ХАМАС тают, но преследование боевиков «будет продолжаться годами»

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По меньшей мере 17 человек погибли в результате израильского удара по школе в лагере беженцев Нусейрат. Такие данные приводит минздрав Сектора Газа. Учебное заведение работало под эгидой агентства ООН для помощи палестинским беженцам, и на время боёв действовало как убежище и центр эвакуации для местных жителей.

Strike damage on an UNRWA-run school in Gaza, July 14, 2024 Screenshot from AP video 4506075

«Те, кто пришли в школу, чтобы спрятаться от смерти, не оказывали никакого сопротивления. Мы ничего не хотим. Мы хотим только быть в безопасности, но сейчас не безопасно ни в школе, ни дома, ни любое другое месте. Они нацелились на всё», — говорит беженка, жившая в школе.

Израильские военные заявили в своем заявлении, что нанесли удар по "террористам, которые, по сообщениям, действовали в этом районе и располагались в школе БАПОР".

Представители Израиля заявляют, что удар был нанесён по боевикам ХАМАС, которые расположились в этом районе, в тмо числе в самом здании школы.

В конце минувшей недели более 90 палетинцев стали жертвами ещё одного масштабного удара под Хан-Юнисом. В ЦАХАЛ также заявли, что целью были скопления боевиков, в их числе — двое высокопоставленных деятелй группировки. По данным израильской разведки, один из них был ликвидирован, остаётся неизвестной судьба второго — руководителя военного крыла ХАМАС Мухаммада Дейфа, за которым израильские спецслужбы охотились несколько лет.

Тем временем на севере Израиля министр обороны Йоав Галлант встретился с военнослужащими на авиабазе Неватим.

Он высоко оценил усилия по уничтожению ХАМАСа, но предупредил, что преследование боевиков группировки «будет продолжаться годами»:

«Силы ХАМАС тают с каждым днём, он платит суровую цену, и его способность к восстановлению очень мала. Мы блокировали Рафах, мы наносим удары по командным пунктам, узлам связи, складам оружия и центрам его производства. В результате у группировки нет возможности вооружаться, нет возможности перегруппировываться, нет возможности помогать раненым».

На этом фоне на севере Сектора Газа благотворительные организации разворачивают полевые столовые, чтобы прокормить скопившихся там беженцев. По данным ООН, более 80% жителей Сектора были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, и значительное их число оказалось на грани голода из-за проблем с поставками помощи и постоянных переселений с места на место из-за меняющихся зон боевых действий.