By Euronews

Ракетный обстрел ХАМАС из Газы впервые за несколько месяцев вызвал в Тель-Авиве воздушную тревогу. Сообщений о жертвах или разрушениях пока не поступало.

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В воскресенье ХАМАС выпустил с территории Сектора Газы серию ракет, которые впервые за несколько месяцев заставили взвыть сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве. Сообщений о жертвах или разрушениях в результате первого с января ракетного обстрела дальнего радиуса действия пока не поступало.

Военное крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за нападение, в центральной части Газы были слышны ракетные залпы, сообщают журналисты агентста АР. Израильские военные сообщили, что восемь снарядов, "выпущенных из района Рафаха на юге Газы", где израильские войска недавно начали операцию, перехватить не удалось, остальные были перехвачены.

С 7 октября палестинские боевики продолжают периодически обстреливать ракетами и минометными снарядами населенные пункты вдоль границы с Газой, отмечают наблюдатели.

Ситуация с гуманитарной помощью

Ранее грузовики с гуманитарной помощью въехали в Газу с юга Израиля в рамках нового соглашения с Египтом об обходе контрольно-пропускного пункта Рафах. Пока неясно, смогут ли гуманитарные организации получить к ней доступ из-за продолжающихся боевых действий в этом районе.

Египет отказывается вновь открыть КПП Рафах на своей стороне до тех пор, пока контроль над сектором Газа не будет возвращен палестинцам. В ходе телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сисси было достигнуто соглашение доставлять помощь через израильский контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, главный грузовой терминал Газы.

Однако этот контрольно-пропускной пункт практически не действует из-за наступления ЦАХАЛ на близлежащий город Рафах. Израиль утверждает, что разрешил въезд сотням грузовиков, но агентства ООН заявляют, что слишком опасно доставлять гуманитарную помощь с другой стороны.

Халед Зайд, глава египетского Красного Полумесяца на Синайском полуострове, который занимается доставкой гуманитарной помощи с египетской стороны контрольно-пропускного пункта Рафах, сообщил, что в воскресенье в Керем-Шалом планируется отправить 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре бензовоза.

Южная часть Газы была в значительной степени отрезана от помощи с тех пор, как 6 мая Израиль начал, "ограниченное вторжение" в Рафах. С тех пор более миллиона палестинцев покинули город, причем большинство из них уже были перемещены из других частей осажденной территории. Северная часть Газы по-прежнему получает гуманитарную помощь по двум наземным маршрутам, которые Израиль открыл после того, как в апреле в результате израильских ударов погибли семь сотрудников НПО.

Кроме того, несколько десятков грузовиков ежедневно въезжают в Газу через построенный в США плавучий причал, но его пропускная способность остается намного ниже 150 грузовиков в день, на которые рассчитывали официальные лица. Правозащитники и гуманитарные организации заявляют, что для удовлетворения колоссальных потребностей этой территории требуется в общей сложности 600 грузовиков в день.

Видео с "израильским солдатом"

ХАМАС заявил, что захватил в плен израильского солдата во время боевых действий на севере Газы, опубликовав видео, на котором раненого тащат по туннелю. Израильские военные отрицают, что кто-либо из их солдат был захвачен в плен. Других доказательств в обоснование своего заявления ХАМАС не представил.

При этом израильские военные заявили, что задержали подозреваемого в связи с широко распространенным видео, на котором мужчина, одетый как израильский солдат, угрожает поднять мятеж. В видеоролике мужчина говорит, что десятки тысяч солдат готовы ослушаться министра обороны Йоава Галланта из-за его предложения о том, что палестинцы должны управлять Газой после войны, и поклялись в верности только премьер-министру Нетаньяху.

Специалисты не могут сказать, находился ли этот человек на действительной службе, а также когда и где было снято видео. Видео обнародовал в соцсетях Яир Нетаньяху, сын премьер-министра. Это вызвало критику со стороны политических оппонентов. Канцелярия премьер-министра опубликовала краткое заявление, в котором осудила все формы подчинения военным.

Нетаньяху заявил, что Израиль должен захватить Рафах, чтобы уничтожить последние оставшиеся батальоны ХАМАС и достичь своей цели - “полной победы” над боевиками, которые недавно перегруппировались в других частях Газы, где уже действовали военные.

Израильский премьер сталкивается с растущим давлением со стороны общественности, требующей заключить сделку с ХАМАС по освобождению оставшихся заложников. Палестинское исламистское движение отказывается делать это без гарантий прекращения войны и полного вывода израильских войск. Но на сегодняшний день Нетаньяху и другие израильские лидеры исключают такое развитие событий.

Полиция использовала водометы для разгона демонстрантов на акции протеста против правительства Нетаньяху. Собравшиеся призвали немедленно освободить заложников, 25 мая 2024 г. Ariel Schalit/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

В субботу в Тель-Авиве произошли столкновения между израильской полицией и манифестантами после того, как тысячи людей собрались на демонстрацию против правительства и потребовали возвращения заложников. Собравшиеся требовали отставки Нетаньяху и проведения новых выборов.

Международное давление также растет, поскольку из-за войны еврейское государство остаётся всё более изолированным на мировой арене.

Война между Израилем и ХАМАС идёт уже восьмой месяц и унесла жизни почти 36 000 палестинцев, по данным Министерства здравоохранения Газы (в своих подсчетах оно не проводит различия между гражданскими лицами и боевиками). Около 80% из 2,3-миллионного населения анклава покинули свои дома. По данным ООН, в некоторых частях территории всё сильнее ощущается голод.

ХАМАС спровоцировал войну нападением на Израиль 7 октября, в ходе которого палестинские боевики убили около 1200 человек, в основном гражданских лиц, и захватили около 250 заложников. На сегодня ХАМАС всё ещё удерживает около 100 заложников и останки примерно 30 человек, после того как остальные были освобождены в ходе перемирия в прошлом году.