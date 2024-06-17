EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

Европа

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Featured

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Нетаньяху распустил военный кабинет

Нетаньяху распустил военный кабинет
Авторское право Abir Sultan/Pool vía AP
Авторское право Abir Sultan/Pool vía AP
By Alexander Kazakevich
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Через неделю после отставки центриста Бени Ганца, с которым у израильского премьера было заключено коалиционное соглашение, в военный кабинет попросились ультраправые. Было принято решение распустить орган. Теперь важнейшие решения по войне в Газе будут приниматься на специальных совещаниях.

РЕКЛАМА

В Израиле больше нет чрезвычайного военного кабинета. Через неделю после того, как центрист Бенни Ганц, критиковавший отсутствие у премьер-министра "эффективной стратегии" в Газе, ушёл в отставку, забрав с собой Гади Айзенкота, одного из трёх наблюдателей кабинета, Биньямин Нетаньяху объявил о его роспуске.

Израильские СМИ отмечают, что это было сделано главным образом для того, чтобы предотвратить включение в состав этого органа министра национальной безопасности и лидера ультраправой партии "Оцма Йехудит" Итамара Бен-Гвира, который посчитал, что для него освободилось место.

Теперь некоторые из вопросов, обсуждавшихся военным кабинетом, будут переданы в кабинет безопасности, но важные решения будут рассматриваться в рамках более узкого "консультационного форума", в который, как ожидается, войдут министр обороны Йоав Галлант, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, глава Совета национальной безопасности Цахи Ханегби и председатель партии ШАС Арье Дери, который был наблюдателем в военном кабинете.

Решение ликвидировать военный кабинет, созданный 11 октября, для координации военной кампании ЦАХАЛ стало последним звеном в серии размолвок внутри политического руководства Израиля.

Так, Нетаньяху раскритиковал объявленные военными в воскресенье планы по проведению ежедневных "тактических пауз" в боях вдоль одной из главных дорог в Газе, чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Разногласия проявились и на прошлой неделе во время голосования в парламенте по законопроекту о призыве ультраортодоксальных евреев в армию. Министр обороны Йоав Галлант проголосовал "против", заявив, что он не отвечает потребностям армии.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Израиль: Энтони Блинкен встретился с семьями заложников

ООН говорит о возможных военных преступлениях как со стороны ЦАХАЛ, так и палестинских боевиков

Израиль сообщил о гибели еще 4 заложников в Газе

Израиль Сектор Газа ХАМАС Война Израиля с ХАМАС