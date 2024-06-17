Нетаньяху распустил военный кабинет

Через неделю после отставки центриста Бени Ганца, с которым у израильского премьера было заключено коалиционное соглашение, в военный кабинет попросились ультраправые. Было принято решение распустить орган. Теперь важнейшие решения по войне в Газе будут приниматься на специальных совещаниях.

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В Израиле больше нет чрезвычайного военного кабинета. Через неделю после того, как центрист Бенни Ганц, критиковавший отсутствие у премьер-министра "эффективной стратегии" в Газе, ушёл в отставку, забрав с собой Гади Айзенкота, одного из трёх наблюдателей кабинета, Биньямин Нетаньяху объявил о его роспуске.

Израильские СМИ отмечают, что это было сделано главным образом для того, чтобы предотвратить включение в состав этого органа министра национальной безопасности и лидера ультраправой партии "Оцма Йехудит" Итамара Бен-Гвира, который посчитал, что для него освободилось место.

Теперь некоторые из вопросов, обсуждавшихся военным кабинетом, будут переданы в кабинет безопасности, но важные решения будут рассматриваться в рамках более узкого "консультационного форума", в который, как ожидается, войдут министр обороны Йоав Галлант, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, глава Совета национальной безопасности Цахи Ханегби и председатель партии ШАС Арье Дери, который был наблюдателем в военном кабинете.

Решение ликвидировать военный кабинет, созданный 11 октября, для координации военной кампании ЦАХАЛ стало последним звеном в серии размолвок внутри политического руководства Израиля.

Так, Нетаньяху раскритиковал объявленные военными в воскресенье планы по проведению ежедневных "тактических пауз" в боях вдоль одной из главных дорог в Газе, чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Разногласия проявились и на прошлой неделе во время голосования в парламенте по законопроекту о призыве ультраортодоксальных евреев в армию. Министр обороны Йоав Галлант проголосовал "против", заявив, что он не отвечает потребностям армии.