Ортодоксальных евреев призовут в армию?

Верховный суд Израиля вынес решение о призыве ортодоксальных иудеев в армию. За отмену брони проголосовали все 9 судей.

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Верховный суд Израиля постановил, что ультраортодоксальные евреи должны быть призваны на военную службу. Это знаковое решение положило конец применявшимся в течение десятилетий к ортодоксам исключениям, уравняв их с остальным населением.

Сейчас ортодоксальные евреи освобождены от службы в армии и чаще всего живут на пособия от государства, но война Израиля с ХАМАС привела к нехватке военных кадров и нагрузке на экономику. В итоге встал вопрос о призыве ортодоксов.

В армии Израиля служат в течение трех лет все мужчины и женщины старше 18 лет, кроме ортодоксальных евреев и арабов.

Нововведение может дестабилизировать коалицию израильского премьер-министра, так как входящие в неё ультраортодоксальные партии, ключевые союзники Биньямина Нетаньяху, выступают против.

Общину ортодоксальных евреев в Израиле называют "Харедим". После создания государства Израиль в 1948 году его первый премьер-министр Давид Бен-Гурион освободил от военной службы около 400 студентов с тем, чтобы они полностью посвятили себя изучению религии.

В настоящее время, по данным Reuters ортодоксальные евреи составляют более 13% от 10-миллионного населения Израиля. Ожидается, что к 2035-му из-за высокого уровня рождаемости они составят уже 19%.

Членам "Харедим" предоставляются и другие льгоды - так, мужчинам, которые продолжаются заниматься изучением Торы в семинариях, выплачиваются государственные пособия, они живут также на пожертвования и зарплаты жён. Добровольно служат в армии лишь некоторые ортодоксы.