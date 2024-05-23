Норвегия запретит въезд туристам из России с 29 мая - "из-за войны в Украине"

By Euronews

Норвежские власти решили больше не впускать в страну туристов из России. Эта мера станет ответом на "агрессивную войну, которую ведет Москва в Украине"

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Норвегия в четверг заявила о дальнейшем ужесточении ограничений на въезд для россиян. Со следующей недели въезд в эту скандинавскую страну будет запрещен гражданам РФ с туристическими визами, выданными Норвегией до ужесточения правил в 2022 году или другой европейской страной.

Министр юстиции Эмили Энгер Мель заявила, что такая мера станет ответом на "незаконную агрессивную войну России против Украины".

"Гражданам России, прибывающим в Норвегию в целях туризма и в других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте норвежского правительства. - Ужесточение правил распространяется как на тех граждан России, которым Норвегия выдала визу до ужесточения правил весной 2022 года, так и на тех, чья виза была выдана другими странами Шенгенского соглашения. В некоторых случаях будут делаться исключения, например для граждан России, приезжающих в гости к проживающим в Норвегии близким родственникам (родителям, официально зарегистрированным супругам, фактическим супругам и детям), и для граждан России, прибывающих в страну с целью работы или учебы в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения".

Норвегия имеет 198-километровую границу с Россией в Арктике.

На прошлой неделе крупнейшая норвежская газета Aftenposten сообщила, что Агентство внутренней безопасности страны, известное под аббревиатурой PST, обеспокоено тем, что россияне, занимающиеся сбором разведывательной информации, проникают в королевство через единственный пограничный пункт Стурскуг вблизи города Киркенеса.

Ингер Хаугланд, глава отдела контрразведки PST, заявила в среду, что "Россия сейчас видит свою выгоду в проведении диверсий в европейских странах, чтобы ослабить обороноспособность Украины". Она не привел никаких дополнительных подробностей.

В среду PST обновила свою общую оценку рисков, указав, что угроза саботажа в отношении норвежских компаний, производящих оружие, которое поставляется на Украину, "похоже", возросла.

Запрет вступает в силу в следующую среду.

Хотя Норвегия не является членом Евросоюза, она входит в Шенгенскую зону, которая позволяет более чем 400 миллионам европейцев и гостей перемещаться по территории зоны без предъявления проездных документов.

Два года назад норвежское правительство прекратило выдачу туристических виз россиянам. В сентябре оно запретило въезд в скандинавскую страну легковым автомобилям с российской регистрацией, что стало зеркальным отражением санкций ЕС против Москвы в связи с ее войной в Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение норвежских властей дискриминационным.