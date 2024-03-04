НАТО проводит крупные военные учения Nordic response

By Euronews

Более 50 кораблей, свыше 110 боевых самолетов, 20 тысяч солдат. НАТО проводит учения Nordic response в Швеции, Финляндии и Норвегии.

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Двадцать тысяч солдат из 13-ти стран принимают участие в военных учениях НАТО Nordic Response. Как сообщается, на суше, в море и воздухе, будут отрабатываться действия по обороне и защите стран альянса северного региона.

В маневрах задействовано более 50 кораблей, свыше 110 боевых самолетов. Учения проходят в Швеции, Финляндии и Норвегии, в районе Финнмарка.

Йорн Квиллер, полковник, глава сухопутной обороны Финнмарка:"Прежде всего, Финнмарк — это район, который потенциально может стать местом возможной агрессии со стороны России. Важно, чтобы мы практиковались в соответствующей зоне".

Тем временем Албания открыла авиабазу в Кучове для обслуживания самолетов НАТО. На модернизацию базы советских времен альянс инвестировал более 50-ти миллионов евро. Правительство Албании выделило 5 миллионов евро.

По словам премьер-министра Албании Эди Рамы, эта база добавит еще один элемент безопасности для Западных Балкан, находящихся под угрозой из-за неоимпериалистических амбиций России.