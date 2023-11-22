Эхо войны в Украине в норвежском Киркенесе

By Euronews

Вторжение России в Украину и последовавшие за этим санкции против Москвы оказали серьезное влияние на северный норвежский город Киркенес. После запрета на въезд автомашин с российскими номерами туристов из РФ стало гораздо меньше. Проживающих в городе россиян война разделила на два лагеря.

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Война в Украине и введенные против России санкции оказали значительное влияние на северный норвежский город Киркенес, который находится в нескольких километрах от российской границы.

В Киркенесе проживает около 400 россиян, которых война разделила на два лагеря - сторонников и противников действий Кремля.

Достаётся даже арт-объектам с российской символикой, установленным в городе.

"Этот столб свалили. Мы поставили его на место. На следующей неделе приходим, он снова лежит, часть отколота. Стало понятно, что этот объект вызывает у людей эмоции, люди недовольны тем, что он тут стоит", - рассказывает продюсер Pikene på broen Евгений Гоман.

До введения санкций в Киркенес приезжало много российских туристов, в основном жители Мурманской области. Сейчас их практически нет. Продажи в магазинах сократились.

"Один из моих лучших друзей теперь считает меня чуть ли не врагом, потому что я не поддерживаю то, что делает моя родная страна", - говорит продавщица сувениров Людмила Вилле.

К конфликту привело даже возложение венков к памятнику советским воинам главой российского генконсульства в Киркенесе.

С мая 2023 года прекратила ремонт рыболовецких судов из России верфь KIMEK, одно из крупнейших предприятий города.