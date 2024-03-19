Евроскептики увеличат свои показатели по всему ЕС. Однако они вряд ли смогут войти в "коалицию большинства": об этом свидетельствует эксклюзивный опрос Ipsos, проведённый по заказу Euronews и ставший первым исследованием такого рода в 18 европейских странах.

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Поддержка ультраправых, скорее всего, возрастёт в следующем составе Европейского парламента, однако проевропейские партии по-прежнему будут иметь 63% мест, свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией Ipsos для Euronews в 18 странах блока.

Эксклюзивный опрос, в котором приняли участие почти 26 000 человек в странах, представляющих 96% населения ЕС, является первым в своём роде в преддверии знаковых выборов, которые пройдут с 6 по 9 июня.

Несмотря на пять неспокойных лет, в течение которых Европе пришлось бороться с пандемией COVID-19 и ощутить на себе последствия полномасштабного российского вторжения в Украину (топливный кризис, взрыв инфляции), компания Ipsos прогнозирует не так много изменений в конфигурации Европарламента.

Правоцентристам по опросам удастся сохранить большинство, но ультраправые и евроскептики могут существенно расширить базу поддержки, поскольку в настоящее время они лидируют в четырёх из шести стран-основательниц ЕС.

Согласно полученным данным, наиболее жизнеспособным парламентским большинством (398 мест из 720) станет т.н. "Большая коалиция" проевропейских партий.

Это большинство получится, если сложить голоса, которые избиратели, согласно прогнозам, отдадут правоцентристской Европейской народной партии, Прогрессивному альянсу социалистов и демократов и либеральной фракции "Обновляя Европу".

При этом лидерство, как и в нынешнем созыве, достанется традиционным правым. Им прочат 177 мандатов (относительное большинство).

Бельгия, Франция, Италия и Нидерланды: наше дело – ультраправое

Накануне выборов в Европарламент ультраправые и ультраконсерваторы лидируют в четырёх из стран-основательниц ЕС.

Во Франции "Национальное объединение" Марин Ле Пен с большим отрывом обгоняет партию президента Макрона.

На Апеннинах победу прочат "Братьям Италии" Джорджи Мелони.

В Нидерландах недавний успех на парламентской гонке повторит "Партия свободы" Герта Вилдерса.

Сепаратистская ультраправая партия Vlaams Belang ("Фламандский интерес") победит в Бельгии, где расположены институты ЕС.

Показатели либералов и "зелёных" сильно снизятся, особенно в их некогда "вотчинах" – Франции и Германии.

В Германии "зелёные" – лишь на третьем месте, причём вровень с ультраправой партией "Альтернатива для Германии" (AfD). В то же время ХДС станет первой партией, а социал-демократы из СДПГ "съедут" на 2 место.

Коалиция правых "всех мастей"?

Опрос Ipsos – чистая математика, и сложные постэлекторальные альянсы он предсказать не может. Жизнеспособными могут стать и другие коалиции, например, правая коалиция разных оттенков.

Однако всё будет зависеть от сложных переговоров, которые должны состояться между ультраконсерваторами и Европейской народной партией.

В результате партия Виктора Орбана "Фидес" может войти в группу Европейских Консерваторов и Реформистов, где уже состоят "Братья Италии" его союзницы Джорджа Мелони и польская "Право и Справедливость" – и уже тогда достичь соглашения с ЕНП.

Европарламент зачастую называют самым демократическим органом ЕС.

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Евродепутаты утверждают главу Еврокомиссии и имеют право наложить вето на кандидатуры еврокомиссаров.

Результаты опроса – хорошая новость для нынешнего председателя Урсулы фон дер Ляйен, которая борется за своё переизбрание. Европейская народная партия по опросам выйдет на первое место (177 депутатов из 720).

В зависимости от результатов она может получить необходимое ей большинство при поддержке других проевропейских партий, включая социалистов, "зелёных" или либералов.