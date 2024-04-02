By Euronews и АР, EBU

"Тегеран ответит на израильский удар по иранскому посольству в Дамаске", заявил посол Ирана в Сирии, выступая на месте происшествия. Сам посол и его семья не пострадали. Погибли 11 человек, в том числе два генерала и пять офицеров Корпуса стражей исламской революции.

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Тегеран ответит на нападение Израиля на иранское посольство в Дамаске, заявил посол Ирана в Сирии Хоссейн Акбари, выступая поздно вечером в понедельник на месте происшествия.

Сам Акбари и его семья не пострадали в результате приписываемого Израилю удара, сообщило иранское информагентство "Нур". По последним данным, погибли одиннадцать человек. Корпус стражей исламской революции подтвердил, что среди погибших два его генерала и пять офицеров.

Эти цифры подтвердила Сирийская обсерватория по правам человека (OSDH), базирующаяся в Лондоне, но имеющая крупную сеть источников в Сирии. По её данным, в результате израильских ударов по пристройке к иранскому посольству убиты, помимо восьми иранцев, двое сирийцев и один ливанец, "гражданских лиц среди них не было", - заявил глава этой неправительственной организации.

Министр иностранных дел Ирана призвал международное сообщество дать "серьёзный ответ" на эти удары. Он расценил нападение "как нарушение всех международных обязательств и конвенций". Израиль и ЦАХАЛ от комментариев отказались.

В ночь на вторник около двухсот радикально настроенных манифестантов собрались около бывшего посольства Израиля в Тегеране, на площади Палестины, и призвали отомстить за погибших в результате израильского авиаудара по Дамаску.

Между тем в ночь на вторник беспилотник попытался атаковать военно-морскую базу в Эйлате.

Представитель ЦАХАЛ Даниел Хагари заявил, что дрон был "произведен в Иране" и за атакой стоит Тегеран. "Это очень серьезный инцидент", - добавил он, подчеркнув, что ЦАХАЛ извлечёт уроки из инцидента, чтобы улучшить свою противовоздушную оборону в районе Эйлата.