By Euronews

В результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан погиб также министр иностранных дел Ирана.

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Власти Иране официально объявили о гибели президента Ибрахима Раиси.

Внеочередные президентские выборы в Иране пройдут в течение следующих 50 дней. До того должность будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

"Восьмой президент Исламской Республики Иран Хазрат Аятолла Сейед Ибрахим Раиси принял мученическую смерть во время служения мученическому народу Ирана и его сподвижникам", — говорится в официальном заявлении, которое было оглашено в мечети Имама ар-Резы в присутствии тысяч верующих.

Ранее вице-президент Ирана Мансури подтвердил гибель президента Ибрахима Раиси при крушении вертолета.

На месте аварии после ночных поисков спасатели не обнаружили признаков того, что есть выжившие.

Министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан также погиб в результате крушения. В вертолете вместе с президентом и министром находились также губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем. По данным иранского агентства Tasnim, погибли не менее восьми человек.

Израильский чиновник на условиях анонимности заявил агентству Reuters, что Израиль не причастен к смерти президента Ибрахима Раиси.

"Это были не мы", — цитирует агентство слова должностного лица.

Делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси принимал участие в открытии плотины на пограничной реке Аракс.

В поисках участвовали специалисты соседних стран, в том числе Турции, которая предоставила несколько беспилотников. Евросоюз активировал поисковый режим своей спутниковой системы «Коперник».

Поисковая операция длилась более 10 часов. Обломки обнаружили ближе к утру. Спасатели сообщили, что машина полностью сгорела, выживших не осталось.

Государственные СМИ Ирана ранее избегали слова «авиакатастрофа», сообщая, что вертолёт президента «совершил жёсткую посадку». Ещё два вертолёта из состава президентской делегации благополучно достигли места назначения.

О причинах трагедии пока официально не сообщается; по данным СМИ, вертолёт мог врезаться в горную вершину в условиях густого тумана.

Ибрагхиму Раиси было 63 года. Пост президента Ирана — светского главы Исламской республики — он занимал с августа 2021-го.

В Иране приостановлено обычное телевещание и отменены многие мероприятия, в том числе футбольные матчи. В зале заседаний правительства Ирана на кресле Раиси появилась траурная лента.

В ЕС выразили соболезнования в связи с гибелью президента и других членов делегации и экипажа вертолета.

Зарубежные политики выражают соболезнования иранскому народу и близким Ибрахима Раиси. В Минске назвали иранского президента «настоящим другом Беларуси». В Пакистане объявлен национальный траур.