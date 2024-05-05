Партнерство Германии и Франции

Война в Украине обострила напряженность в отношениях между Парижем и Берлином.

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Как война на Украине приводит к обострению напряженности в отношениях между Парижем и Берлином? Как вернуть тандем Франции и Германии в нужное русло?

На конференции по Украине в Париже в конце февраля 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон не исключил идею отправки сухопутных войск в Украину. Через несколько часов канцлер ФРГ Олаф Шольц ответил из Берлина, что «Европа и НАТО не будут отправлять солдат в Украину». По словам доктора Каролин Мозер, директора исследовательской группы Института международного права им. Макса Планка (Гейдельберг) и заведующей кафедрой им. Альфреда Гроссера в Институте политических исследований Sciences Po, «это красная тряпка для Германии», которая боится, что в глазах Владимира Путина ее выдадут за «поджигателя войны».

Часто говорят, что порог, за которым вы считаетесь стороной конфликта, наступает, когда вы фактически действуете на территории (...) Это, конечно, красная тряпка для Германии, которая боится показаться "поджигателем войны" в глазах Владимира Путина. Каролин Мозер директор по исследованиям Института международного права им. Макса Планка

«В отличие от Франции, канцлер Германии не может самостоятельно задействовать войска. Он должен каждый раз консультироваться с Федеральным парламентом», — объясняет Жак-Пьер Гужон, директор по исследованиям Института международных и стратегических отношений (IRIS) и автор книги «Германия — задача для Европы» (“L' Allemagne, un enjeu pour l'Europe"б Editions Eyrolles, 2024). Он также считает это «своего рода культурным невежеством соседа».

На той же конференции президент Франции не упустил возможности напомнить, что «многие сидящие за этим столом думали только о том, чтобы отправить в Украину спальные мешки и шлемы». Это был упрек по отношению к немецкому соседу, который в конце января 2022 года объявил о намерении отправить Киеву 5000 касок, но отказался поставлять оружие.

С тех пор ситуация значительно изменилась.

Постепенно Германия согласилась пересечь ряд "красных линий", которые она сама себе установила, дойдя до поставки тяжелых боевых танков "Леопард-2" и, возможно, завтра знаменитой крылатой ракеты "Таурус". Гаспар Шницлер Директор по исследованиям l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS)

После США Германия сейчас занимает второе место по объему помощи Украине. По данным Кильского университета, Германия обязалась бы предоставить Украине помощь в размере 17 миллиардов евро, в то время как Франция обещала только 1,8 миллиарда евро.

«Между Францией и Германией идет своего рода коммуникационная битва. Вначале Франция не хотела сообщать об этих цифрах. В конце концов, она делает это потому, что понимает, что это наносит ей вред», — объясняет Гаспар Шницлер.

Франция не столь нерешительна в поставках тяжелых вооружений, но она гораздо реже заявляет об этом. И по сей день мы не решаемся сказать, что именно мы поставили и в каком объеме. Это оправдывается тем, что это может раскрыть оборонные секреты. Каролин Мозер директор по исследованиям Института международного права им. Макса Планка

Недостаток взаимосвязи также является источником напряженности. Столкнувшись с масштабным вторжением России в Украину, Олаф Шольц объявил в конце февраля 2022 года, что выделит 100 миллиардов евро на модернизацию Бундесвера. По словам Жак-Пьера Гужона, Франция, «удивленная своей способностью вложить 100 миллиардов евро», сожалеет, что ей не сообщили об этом заранее.

Германия рискует стать ведущей конвенциональной армией Европы (...) Надвигается франко-германский дисбаланс в военной сфере Жак-Пьер Гужон директор по исследованиям в IRIS

Еще одним препятствием во франко-германских отношениях является европейский проект противоракетного щита, реализуемый в рамках Европейской инициативы «Небесный щит». Инициированный Германией проект, включающий 21 страну НАТО, но не включающий Францию, состоит из немецких (IRIS-T), американских (PATRIOT) и израильских (Arrow-3) систем. «С дипломатической точки зрения проект был относительно неуклюжим, поскольку не был согласован с Францией. Некоторые были немного обижены тем, что эта инициатива не затронула ни Францию, ни французскую промышленность», — анализирует Каролин Мозер.

Берлин и Париж также спорят по вопросу о Европейском фонде мира, который, по словам Гаспара Шницлера, «является своего рода общим источником денег, на который закупается оборудование для Украины».

Германия хочет, чтобы эти деньги использовались для закупки оборудования, независимо от того, откуда оно поступает. Франция, с другой стороны, уже несколько месяцев борется за то, чтобы эти деньги были зарезервированы для закупки европейской техники. Гаспар Шницлер директор по исследованиям в IRIS

Оборона Европы

Эти диссонансы существовали еще до масштабного вторжения в Украину. В 2017 году речь Эммануэля Макрона в Сорбонне, в которой он призвал пересмотреть европейскую оборону и укрепить европейский суверенитет, по другую сторону Рейна так и осталась на бумаге.

Взгляды Франции и Германии на европейскую оборону существенно различаются в одном: роли НАТО.

В то время как Франция стремится к определенной автономии, Германия предпочитает трансатлантический подход. Каролин Мозер директор исследовательской группы Института международного права им. Макса Планка

«Для Германии защита Европы — это НАТО, она навсегда останется НАТО», — говорит Гаспар Шницлер. Например, американские войска дислоцированы в Германии, а Берлин «участвует в совместном использовании американских средств ядерного сдерживания, размещая на своей территории Bomber 61», уверяет он. Таким образом, Германия долгое время выступала против «идеи развития европейской обороны и рассматривала ее как ненужное и дорогостоящее дублирование или даже как нечто, способное ослабить НАТО», поясняет он.

Ряд разногласий

Вопросы оборона стали моментом кульминации в серии давних разногласий между Парижем и Берлином.

Исторически энергетический вопрос был предметом споров между двумя соседями. В то время как Франция зависит от атомной энергетики (около 70% электроэнергии и 20% энергетического баланса), Германия закрыла свои последние атомные электростанции в 2023 году. Однако война в Украине вновь ставит энергетический вопрос на повестку дня, поскольку Германия, крупный потребитель российского газа, вынуждена искать поставщиков в других странах.

Еще одно препятствие на пути франко-германских отношений: соглашение о свободной торговле между ЕС и блоком стран МЕРКОСУР».

Для Германии свободная торговля имеет важное значение, поскольку ее экономика очень зависит от экспорта (...) Уровень открытия немецкой экономики составляет 87%. Это значительно. Франция составляет всего 60% Жак-Пьер Гужон директор по исследованиям в IRIS

Кроме того, в то время как Берлин выступает за подписание этого соглашения о свободной торговле, Париж считает, что «экологические стандарты недостаточны», объясняет Жак-Пьер Гужон.

Проблема долга также является источником постоянных дебатов между Парижем и Берлином. «Во Франции чрезвычайно высокий коэффициент долга — 111% ВВП, а в Германии — 65% ВВП», — напоминает Жак-Пьер Гужон. Более того, хотя дефицит бюджета Франции составляет 5,5%, а Германии — 2%, «немцы очень хотят, чтобы Европа взяла на себя обязательства по сокращению бюджетного дефицита», считает Жак-Пьер Гужон.

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Борьба за лидерство?

Кроме того, «франко-германское лидерство», похоже, поставлено под сомнение.

Во-первых, некоторые обвиняют Париж и Берлин в их прежней близости к Москве. Кроме того, «для стран Балтии и Польши, которые из-за своего географического положения чувствуют большую угрозу со стороны России, франко-германская пара больше не имеет права определять европейскую стратегию», считает Жак-Пьер Гужон.

Война в Украине также нарушила распределение ролей и баланса сил между партнерами.

Существовала форма негласного распределения ролей между Францией, которая была скорее лидером в вопросах обороны и стратегии, а затем Германией в экономических вопросах. И мы ясно видим, что сегодня этот баланс ослаблен амбициями Германии в вопросах обороны. Гаспар Шницлер директор по исследованиям IRIS

Похоже, что партнерство также отошло на второй план в то время, когда Берлин смотрит на Восток. В своем выступлении в Праге в августе 2022 года Олаф Шольц, таким образом, призвал к расширению Европейского Союза, включив в него страны Западных Балкан, Украину и Молдавию, чтобы Европа насчитывала 30 или 36 государств-членов. «Несомненно, центр тяжести Европы сместится на Восток», — прогнозирует Гаспар Шницлер.

Однако до повторной раздачи карт еще далеко.

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Только на Германию и Францию ​​приходится 48% ВВП еврозоны, 32% населения Евросоюза и 31% европейского бюджета. Поэтому мы не можем обойтись без них Жак-Пьер Гужон директор по исследованиям IRIS

Как перезапустить франко-германский мотор?

По мнению Каролин Мозер, Берлин и Париж должны лучше взаимодействовать друг с другом, не забывая при этом, что «недостаточно говорить, нужно также говорить с намерением добиться результата».

Со своей стороны, Жак-Пьер Гужон выступает за открытие франко-германских отношений с другими партнерами, в частности с Польшей в рамках "Веймарского треугольника", и за продолжение встреч между Францией и Германией перед крупными саммитами.

Гаспар Шницлер рекомендует реализовать существующие проекты, такие как будущий франко-германский боевой танк MGCS и система воздушного боя будущего SCAF.Он также рекомендует эффективно использовать существующие средства сотрудничества, в частности те, которые описаны в Ахенском договоре 2019 года. Наконец, он рекомендует избегать «общения через средства массовой информации, а скорее в контексте двусторонних встреч».