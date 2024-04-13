Германия передаст Украине еще одну систему ПВО Patriot

By Euronews

Обстановка на Восточном фронте в последние дни существенно обострилась, сообщил главком ВСУ. Германия пообещала передать Киеву еще один Patriot

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Германия в скором времени отправит Украине еще одну систему ПВО Patriot из запасов Бундесвера. Об этом сообщило минобороны страны.

Ранее Киев получил от Германии две системы Patriot.

"Мы оказываем поддержку Украине в том объеме, который можем позволить себе с учетом собственной боеготовности", - заявил министра обороны ФРГ Борис Писториус. Он отметил, что заблаговременно озаботился тем, чтобы как можно быстрее приобрести новую систему на замену предназначенной Украине.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений в Украину после США. Всего ФРГ выделила на военную поддержку Киева средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 миллиардов евро.

"Российский террор против городов и инфраструктуры Украины наносит неизмеримые страдания., - подчернкл министр. - Он также ставит под угрозу энергоснабжение населения и разрушает промышленные объекты, которые являются важными для оперативной готовности украинских вооруженных сил".

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ведутся "активные переговоры" с союзниками о получении двух батарей системы противовоздушной обороны Patriot и одной – SAMP/T.

В субботу президент Украины сообщил, что провел "результативный" разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Он поблагодарил канцлера за решение о поставке еще одной дополнительной системы Patriot в Украину и ракет к имеющимся системам противовоздушной обороны.

Спасибо, Олаф, за твое лидерство! Это настоящее проявление поддержки Украины в критическое для нас время Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский также призвал всех других лидеров государств-партнеров Украины последовать этому примеру.

Обстановка на Восточном фронте существенно обострилась

Тем временем обстановка на Восточном фронте в последние дни существенно обострилась. Это связано со значительной активизацией наступательных действий России после проведения выборов президента, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

По данным украинского главнокомандующего, российские войска активно атакуют на Лиманском и Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники. На Покровском направлении противник пытается прорвать оборону, используя десятки танков и БМП.

Сырский объясняет это сухой погодой, которая сделала большую часть открытых участков местности доступной для танков.

"Снова встал вопрос достижения технического превосходства над противником в высокотехнологичных видах оружия, - отметил главнокомандующий. -Только это даст нам возможность победить большего по численности врага и создать условия для перехвата стратегической инициативы".