Авария на шахте в Караганде: более 30 погибших

By Euronews

В Казахстане объявлен траур после аварии на угольной шахте компании "АрселорМиттал Темиртау" в Караганде, жертвами которой стали более 30 горняков

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По меньшей мере 32 горняка погибли в результате аварии на угольной шахте компании "АрселорМиттал Темиртау" в Караганде. На момент взрыва метана, который произошел в ночь на субботу, там, как сообщается, находились 252 человека, на поверхность были выведены 208, поиски остальных продолжаются.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и объявил 29 октября днем общенационального траура.

Токаев также поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау", которая является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора республики и входит в состав транснациональной металлургической группы "Арселормиттал". Власти сообщили, что уже достигли предварительной договоренности с акционерами "АрселорМиттал Темиртау" о передаче права собственности на предприятие в пользу государства.