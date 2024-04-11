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Масштабные паводки в Казахстане не отступают

Подрыв искусственной плотины в Казахстане
Подрыв искусственной плотины в Казахстане Авторское право AP Photo
By Надежда Дрямина
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В Казахстане начали взрывать искусственные плотины в некоторых районах, чтобы перенаправить потоки. В других - делают насыпи для защиты от подтопления.

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В Казахстане пытаются сдержать масштабные паводки, которые власти называют "крупнейшим бедствием за последние 80 лет". Для перенаправления потоков талых вод в  одних районах взрывают искусственные дамбы, построенные местными жителями для сельхознужд, в других - возводят насыпи, укрепляя их мешками с песком. 

В работах по защите от подтопления и ликвидации последствий природной катастрофы задействованы десятки тысяч специалистов, а также военные. 

Режим ЧС по-прежнему действует в 10 из 17 областей страны. Эвакуировано почти 98 тысяч жителей. Треть из них - дети, сообщают власти. 

По данным телеканала KZ24, несмотря на снижение уровня воды в наиболее пострадавшем городе - Кульсары, что на западе Казахстана, - под водой находятся более 3000 домов.

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