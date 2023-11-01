Расширение стратегического партнёрства и поставок урана

By Euronews

Из Астаны французский лидер отправляется в Узбекистан — ещё одну страну-экспортёр урана

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«Историческим» назвал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев визит своего французского коллеги. Эммануэль Макрон прибыл в Астану в среду.

Одна из главных тем поездки — расширение поставок урана для французской атомной отрасли, после разрыва отношений с Нигером и на фоне планов отказаться от российского сырья.

Эммануэль Макрон завил, что в целом задачи визита шире — укрепление стратегического и геополитического партнёрства.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

«На самом деле у нас много общего, и это сходство проявляется на фоне той ситуации в мире, о которой вы упоминали — множества кризисов и дисбаланса».

Из Астаны французский лидер отправляется в Узбекистан — ещё одну страну-экспортёр урана.

Государства Средней Азии, среди которых Казахcтан и Узбекистан, не признали российскую аннексию украинских территорий и обещали следовать антироссийским санкциям; тем не менее, они называют Россию стратегическим партнёром наряду со странами Запада.