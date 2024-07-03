Владимир Путин и Си Цзиньпин находятся в Астане, где начался саммит ШОС. Российский и китайский лидеры во второй раз за пару месяцев провели очные переговоры.

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Отношения Пекина и Москвы переживают "наилучший период своей истории". Так выразился российский президент на встрече с лидером КНР. В среду Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который начался в Астане.

Во время 50-минутной беседы главы двух государств обсудили вопросы сотрудничества в сферах торговли, туризма, в рамках ШОС и БРИКС и прочие.

Также Путин заявил, что отношения России и Китая "выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета. Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было: мы не создаём никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов", - отметил он.

Это уже вторая встреча лидеров двух стран за последние два месяца после майского визита Путина в Пекин. Как отмечают аналитики, оба стремятся продемонстрировать укрепление личных связей и стратегического партнёрства на фоне растущей напряжённости в отношениях с Западом.

Россия полагается на своего восточного соседа как на основной источник импорта высокотехнологичных товаров для поддержания своей военной машины в рабочем состоянии. Кроме того, Китай является крупным рынком сбыта российских нефти и газа.

Как считают некоторые эксперты, ШОС помогает Китаю распространять и поддерживать своё влияние в Центральной Азии и на Глобальном Юге, представляя свою страну как альтернативу США и их союзникам.

Кто ещё приехал на форум в Астане?

Основная программа саммита запланирована на четверг. А в среду участники проводят двусторонние встречи. Путин также провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, отметив снижение товарооборота между странами в последние месяцы, впрочем он, по словам российского лидера, остаётся на "достаочно высоком уровне" - в 55 миллиардов долларов.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:

"Этот объём товарооборота в 55 млрд долларов не столь значим для нас. Наша цель - 100 миллиардов долларов. Я верю, что мы можем достичь этой цели".

Также на плях саммита Путин должен встретиться с лидерами Азербайджана, Казахстана, Монголии и Пакистана.

Для участия в саммите в Астуну прилетел и белорусский лидер Александр Лукашенко. Беларусь в эти дни станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества.

Главными темами нынешнего саммита ШОС заявлены: укрепление сотрудничества в сферах безопасности, экономики и гуманитарной сфере.