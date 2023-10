Устал ли Запад от войны?

Полномасштабное вторжение России в Украину произошло более полутора лет назад. Всё это время страны Запада оказывают финансовую и военную помощь Киеву, обещая поддерживать украинцев столько, сколько потребуется. Есть ли на Западе "усталость от войны", как говорят в Кремле?

Согласно октябрьскому опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии, украинцев, которые считают, что Запад устаёт от войны и желает, чтобы Киев пошел на переговоры с Москвой, стало вдвое больше.

В новом исследовании украинские социологи выясняли, как население страны относится к одному из основных пропагандистских нарративов Кремля - “усталости Запада от войны”.

Доля украинцев, считающих, что поддержка союзников ослабевает и они желают, чтобы Киев начал переговоры с Москвой, по сравнению с сентябрем и декабрем прошлого года увеличилась с 15% до 30%.

63% украинцев считают, что поддержка со стороны Запада остается сильной, однако доля тех, кто полагает иначе, возросла вдвое по сравнению с предыдущими исследованиями - до 30% КМИС

Тезис об "усталости Запада" недавно повторил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно говорили ранее, что, по нашим прогнозам, усталость от этого конфликта, усталость от совершенно абсурдного спонсирования киевского режима будет расти в разных странах, в том числе в США", - сказал Песков в начале октября.

Большинство жителей Украины - более 60% - по-прежнему убеждены, что поддержка западных стран сильна, и как полагают эксперты вряд ли ослабнет в ближайшие месяцы.

"У президента Байдена есть еще семь месяцев для того, чтобы продолжать поддерживать Украину, и он об этом заявил. Соединенные Штаты предоставляют Украине серьезную систему вооружений. Здесь изменений не будет", - говорит сотрудница европейского Центра Карнеги и главный редактор блога "Стратегическая Европа" Джуди Демпси.

По словам Демпси, поддержка Киева со стороны Брюсселя остается непоколебимой с февраля 2022 года, с начала полномасштабного российского вторжения. Евросоюз готов и далее оказывать финансовую, политическую и военную помощь Киеву.

"Ощущение того, что война продолжается уже довольно долго, среди стран-членов, несомненно, есть. Но я__не чувствую, что эта усталость укоренилась достаточно глубоко и настолько широко распространена, чтобы европейцы сказали: "Хватит, давайте договариваться", - отмечает эксперт.

Поражение Украины в войне против России может серьезно повлиять на структуру безопасности в Европе в будущем, говорит научный сотрудник американского Института исследований внешней политики Максимилиан Гесс, автор книги "Economic War. Ukraine and the Global Conflict between Russia and the West".

"Важно понимать, что поставлено на карту в этом конфликте: это не только европейская система безопасности и вероятность новой российской агрессии, но также экономическая и политическая системы, за реформирование которых борются украинцы. Они воюют за право на объединение со своими европейскими соседями. Это конфликт, в котором стоит поддерживать Украину, поскольку альтернатива, в которой Путин побеждает и уничтожает эту страну, приведет не только к разрушению парадигмы европейской безопасности, но также политической и экономической парадигмы в Европе в целом", - убежден Гесс.

По мнению эксперта, в ближашие месяцы украинцам не стоит беспокоиться о том, что помощь Европы и США значительно сократится или исчезнет совсем.

"Евросоюз достаточно мудро распределил поддержку. Она будет оказываться довольно долго, учитывая то, как она структурирована. В Соединенных Штатах вокруг помощи Украине будет еще много политической борьбы. Но, по крайней мере, до выборов президента, до ноября 2024 года, она будет оставаться сильной", - считает Гесс.

"Возможности прекратить войну в ближайшее время нет"

Полномасштабное вторжение российской армии на территорию соседней страны началось в феврале прошлого года. Война длится уже более полутора лет. Ни в Киеве, ни в Москве сейчас не готовы садиться за стол переговоров, настаивая на своих условиях.

Кремль заявляет, что "спецоперация будет продолжаться, пока её цели не будут достигнуты".

Украинское руководство не считает диалог возможным, "пока оккупационные войска находятся на территории страны".

_"_Мы даже не задумываемся над территориальными компромиссами. Для Украины нет разницы между Донецкой областью и Львовской, Черниговской и Крымом, Киевом и Севастополем", - напомнил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, выступая на международной конференции "Крым глобальный. Понимание Украины через Юг".

Европейский парламент 17 октября поддержал инициативу Еврокомиссии по созданию Фонда помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро

"В данный момент я не вижу возможности закончить эту войну, - говорит Джуди Демпси. - Украинцы не готовы к переговорам по какому-либо мирному соглашению, которое не учитывает сохранение территориальной целостности страны, и мы слышали сообщения из Кремля, что там тоже не хотят вести диалог. Возникает вопрос: если ни одна из сторон не желает вести переговоры, если война затягивается, и все больше людей гибнет, должен появиться посредник, который может реально сблизить обе стороны? Но сейчас его нет".

Достичь мира можно будет лишь тогда, когда люди у власти в России больше не смогут продолжать войну, убежден Максимилиан Гесс.

"На мой взгляд, возможности прекратить войну в ближайшее время нет, потому что Владимир Путин не проявляет никакой заинтересованности в этом. Именно Кремль__в 2014 году__начал этот конфликт, переросший в полномасштабную войну в 2022-м. Мир возможен только тогда, когда Кремль либо больше не сможет, либо не захочет вести борьбу", - считает Гесс.