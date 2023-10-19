Война Израиля с ХАМАС: помощь Украине под угрозой?

By euronews

Война на Ближнем Востоке выгодна России, считают эксперты, но у США есть достаточно финансовых возможностей, чтобы помогать и Израилю, и Украине.

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Поддержка США сыграла решающую роль в способности Украины противостоять России. Только на военную помощь Вашингтон выделил более 46 млрд долларов.

Владимир Зеленский настаивает на том, что нужно ещё больше, и Белый дом гарантирует Киеву безусловную поддержку, но война Израиля с ХАМАС и риск разрастания конфликта на Ближнем Востоке грозит отодвинуть украинскую повестку на второй план.

Наташа Линдстедт, профессор политики Эссекского университета, считает, что "Россия может сорвать большой куш", поскольку "США будут сфокусированы на Ближнем Востоке, при этом и в Европе, и США наблюдается некоторая усталость от войны в Украине".

По мнению политолога, ситуация осложняется внутриполитической борьбой в США: "Польша уже отказалась от помощи Украине, а если посмотреть на США, то республиканцы, особенно их правое крыло, намерены свернуть помощь Украине".

Эксперт подчёркивает, что в финансовом отношении у американцев достаточно средств для финансирования и Украины, и Израиля: "У США огромный военный бюджет – более 800 млрд долларов. Помощь Украине – это очень небольшая часть этого бюджета".

Хотя позиция США зависит от результатов выборов в следующем году, Наташа Линдстедт считает, что западные партнёры не могут бросить Украину:

"Мировое сообщество не может позволить россиянам победить, – говорит она. – Если мы прекратим помогать Украине, кто знает, что будет дальше? Я имею в виду, что Россия очень чётко заявила о своих экспансионистских амбициях. У неё есть опыт вторжения в другие страны, особенно когда рейтинг одобрения Путина снижается. Я думаю, что, учитывая географическую близость России и Европы, следует опасаться того, что Россия продолжит посягать на европейские страны, будь то косвенно или напрямую".

Если в Украине Владимир Путин одержал не так много военных побед, то в политической плоскости влияние Кремля по-прежнему велико, особенно среди стран т. н. "глобального Юга", многие из которых недовольны поддержкой, которую Запад оказывает Израилю.