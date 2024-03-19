ЕС увеличит военную помощь Украине на 5 миллиардов евро

By Euronews

Совет министров иностранных дел Европейского Союза принял решение выделить дополнительно пять миллиардов евро на военную помощь Украине в рамках Европейского фонда мира. Также ЕС введёт санкции против российских официальных лиц в связи со смертью Алексея Навального.

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В Украине в течение суток произошло более 60 боестолкновений. Российские силы продолжают массовые штурмы позиций ВСУ на Авдеевском и Новопавловском направлениях в Донецкой области. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Сообщается, что армия РФ нанесла 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершила 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Авиаударам подверглись села и города в Донецкой, Запорожской и Сумской областях Украины. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Под обстрелами оказались 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Тем временем российские власти сообщают о постоянных обстрелах со стороны Украины Белгородской области. В понедельник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, четыре человека погибли и четверо пострадали в результате атаки на село Никольское. Он также отметил, что при ударе дрона по поселку Горьковский погиб местный житель и еще двое получили ранения. Украинские власти эти заявления не комментировали.

Президент России Владимир Путин намерен использовать объявленные ЦИК рекордные показатели явки и поддержки его кандидатуры на выборах, чтобы создать информационный фон для затяжной войны в Украине. Об этом говорится в очередной сводке американского Института изучения войны.

Совет министров иностранных дел Евросоюза принял решение выделить дополнительно пять миллиардов евро на военную помощь Украине в рамках Европейского фонда мира. Также страны ЕС договорились ввести санкции в отношении 30 российских чиновников в связи со смертью в тюрьме главного критика Кремля Алексея Навального. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

"Мы согласились на санкции в отношении виновных в убийстве Алексея Навального", — заявил Боррель после встречи министров иностранных дел ЕС. Имена тех, кто попал под санкции ЕС, будут обнародованы в ближайшие дни.