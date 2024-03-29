Зеленский: солидарность ЕС поддерживает моральный дух войск

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с делегацией евродепутатов от либеральной фракции "Обновляя Европу". Он поблагодарил их за солидарность с Украиной.

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Заявления о солидарности с Украиной — важный фактор для поднятия морального духа солдат на передовой, считает украинский президент Владимир Зеленский.

"Это дает сигнал не только миру, но и нашему народу, который защищает Европу и мир. Это чувство очень важно не потерять — не потерять боевой дух солдат, чувство, что они не одни на передовой", — заявил Владимир Зеленский, выступая в Киеве перед делегацией евродепутатов от либеральной фракции "Обновляя Европу", присоединиться к работе которой ранее пригласили партию Зеленского "Слуга народа".

Визит проходит в рамках подготовки к европейским парламентским выборам в июне.

"Лучше, когда внимание сосредоточено не только на войне, потому что в Европе и в США проходят разные выборы. Для наших мужчин, наших женщин, наших детей важно, что мы являемся частью Европы, и Европа знает, что мы — щит наших общих ценностей", — продолжил Владимир Зеленский.

Нужда большего количества европейских вооружений стала центральной темой обсуждения. Это также один из главных вопросов на июньских выборах.

"Он [Зеленский] знает, что мы работаем над европейской обороной, но, конечно, как нам говорили все, с кем мы общались в течение этих двух дней, они просят больше оружия, больше боеприпасов, и он также подтвердил, что на местах есть реальная нужда", — отметила лидер фракции "Обновляя Европу" Валери Айе.

Послание Владимира Зеленского прозвучало в тот момент, когда Россия продолжает наносить удары баллистическими ракетами и беспилотниками по Украине, в том числе по гражданской инфраструктуре. Киев заявляет, что ему срочно нужны средства противовоздушной обороны и более последовательная военная поддержка.

В четверг состоялось экстренное заседание Совета Украина-НАТО, на котором обсуждались возобновившиеся авиаудары, особенно по столице.

В то время как страны-члены ЕС продолжают расходиться во мнениях относительно того, как лучше поддержать Украину в краткосрочной и долгосрочной перспективе, в Киеве звучат сирены воздушной тревоги, а украинские солдаты испытывают нехватку боеприпасов на линии фронта, Путин, опасаются здесь, готовится к еще более масштабной войне.