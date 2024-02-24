Украина: два года войны в цифрах

24 февраля 2022 года Москва начала полномасштабное вторжение в Украину. В настоящее время 18% украинской территории оккупировано Россией. Более 6,4 миллионов украинцев стали беженцами

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Война на Украине вступает в третий год. Каковы потери среди гражданского населения и военных? Сколько помощи было обещано и предоставлено Киеву? Сколько украинцев стали беженцами или перемещенными лицами? Вот что мы знаем на данный момент.

Финансовая и военная помощь

В начале февраля 2024 года Евросоюз одобрил новый пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

С американской стороны обещанные Киеву несколько месяцев назад 60 миллиардов долларов до сих пор заблокированы в Конгрессе из-за вето представителей республиканцев.

ЕС - крупнейший донор Украины. Его обязательства в период с 24 января 2022 года по 15 января 2024 года составляют более 144 миллиардов евро, согласно данным Кильского института, который подсчитывает военную, финансовую и гуманитарную помощь, обещанную и оказанную Украине.

"Однако мы отмечаем, что только 77 миллиардов евро были выделены на конкретные пакеты. Таким образом, существует довольно значительный разрыв между обещанной и фактически оказанной финансовой помощью", - объясняет Пьетро Бомпрецци, руководитель проекта Ukraine Support Tracker.

"Значительная часть этого разрыва связана с очень существенными финансовыми обязательствами ЕС - 50 миллиардами, которые обсуждались в течение длительного времени с июня 2023 года и были утверждены только недавно, - добавляет экономист. - Они будут предоставлены в ближайшие несколько месяцев".

США, в свою очередь, являются вторым по величине поставщиком помощи Украине. По данным Кильского института, они выделили более 67 миллиардов евро.

Если рассматривать исключительно военную помощь, то здесь Вашингтон, обещавший выделить более 42 миллиардов евро, является крупнейшим донором.

Помощь, в которой Украина отчаянно нуждается.

"Конфликт зашел в тупик"

Линия фронта, растянувшаяся почти на 1 000 километров, за последние месяцы практически не изменилась.

По мнению Нила Мелвина, директора по исследованиям в области международной безопасности Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) , это признак того, что конфликт "заходит в тупик".

Сейчас идет действительно позиционная война, война на истощение, в которой обе стороны пытаются измотать друг друга. Ни одна из сторон в настоящее время не имеет возможности совершить прорыв Нил Мелвин директор по исследованиям в области международной безопасности Королевского объединенного института оборонных исследований

Почти 18 % территории Украины в настоящее время оккупировано Россией.

Около 7% этой территории уже было оккупировано до 2022 года. Важно помнить, что эта война началась в 2014 году с оккупации Крыма и российской интервенции на востоке Украины, в регионе Донбасса Питер Дикинсон главный редактор Atlantic Council в Украине

Успех в Черном море

Украинское контрнаступление летом 2023 года было неуда****чным, сходятся во мнении оба эксперта.

Нил Мелвин считает, что цели, поставленные в начале наступления - "существенные прорывы" и "значительное количество территории, отвоеванной у россиян", - не были достигнуты, несмотря на значительные усилия украинцев и поддержку союзников.

Эта неудача нанесла "огромный удар по моральному духу и авторитету украинской армии", добавляет Питер Дикинсон.

В отсутствие прогресса на суше Киев добился ряда успехов в Черном море.

Удары по российским военно-морским силам вновь открыли зерновой коридор для украинского экспорта.

Украина смогла прорвать блокаду своих портов и заставить российский флот уйти из Черного моря у берегов Украины. Это главное изменение за последний год Питер Дикинсон главный редактор Atlantic Council в Украине

14 февраля 2024 года Украина заявила, что потопила большой российский десантный корабль у берегов Крыма. Москва не подтвердила эту потерю.

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"Государственные секреты"

Трудно оценить количество гражданских и военных лиц, раненых или убитых за два года войны в Украине.

"Это государственные секреты", - утверждает Нил Мелвин.

В декабре 2023 года в рассекреченном докладе разведки США было указано 315 000 солдат, раненых или убитых с российской стороны.

В августе 2023 года газета "Нью-Йорк таймс" сообщила, что, по оценкам американских чиновников, 70 000 украинских солдат были убиты и от 100 000 до 120 000 ранены. Российские потери, предположительно, выше: с начала войны по август 2023 года погибли 120 000 российских солдат, а 170 000-180 000 были ранены.

Украинцы стали использовать свои силы с большей осторожностью Нил Мелвин Директор по исследованиям в области международной безопасности Королевского объединенного института оборонных исследований

Пополнение в войсках

Поэтому обе стороны пытаются восстановить свои войска.

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Украинский законопроект предусматривает снижение призывного возрастас 27 до 25 лет.

Среди населения это стало горячей темой.

"Украинские войска должны восполнить свои потери, которые были очень высоки. Им также необходимо дать тем, кто находится на передовой, возможность ротации, передышки, - говорит Питер Дикинсон. - Есть люди, которые воюют уже два года без передышки. Они измотаны".

Средний возраст солдат на передовой сейчас составляет около 43 лет.

6,4 миллиона беженцев

Более 10 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Из них более 6,4 миллиона являются беженцами за границей.

Общее количество украинских беженцев, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), увеличилось на 5 % с конца 2022 года (5,7 млн) до конца 2023 года.

Из них 6 миллионов украинцев нашли убежище в европейских странах.

Больше всего беженцев приняли Германия (1,1 млн), Польша (957 000) и Чехия (376 000).

Многие украинские беженцы остались как можно ближе к дому, то есть в соседних странах, чтобы они могли приезжать и уезжать, если у них есть возможность совершать краткосрочные визиты Луиза Донован УВКБ ООН

"Другие уехали дальше, как правило, если у них есть семейные связи, если у них есть какая-то сеть социальной поддержки в других европейских странах", - объясняет Луиза Донован.

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Кроме того, 3,7 миллиона украинцев перемещены внутри своей страны.

Около 900 000 человек вернулись в Украину на срок более трех месяцев.

Кроме того, во время войны почти 39 % украинских беженцев в Европе совершили "краткосрочные визиты" в Украину, чтобы навестить свои семьи или проверить состояние своего имущества.