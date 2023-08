SpaceX Crew-7 с четырьмя астронавтами успешно пристыковался к МКС

Я.Могбели, А.Могенсен, К.Борисов и С.Фурукава перед стартом. 27 августа 2023 г. SpaceX Crew-7 с четырьмя астонавтами из разных стран пристыковался к МКС. - Авторское право Joel Kowsky/(NASA/Joel Kowsky) For copyright and restrictions refer to - http://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html