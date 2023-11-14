Запуск ракеты Starship: попытка номер два

By Euronews и AFP

Второй тестовый полёт корабля SpaceX может состояться уже на этой неделе. Первая попытка Starship достичь околоземной орбиты завершилась управляемым взрывом.

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SpaceX готовится к повторному запуску самой тяжёлой в мире ракеты-носителя Starship с испытательного полигона Starbase в Техасе. Компания Илона Маска надеется, что к 17 ноября она получит необходимые разрешения от Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

За испытаниями самой большой и самой мощной из когда-либо созданных ракет, которая предназначена для многоразовой доставки людей и грузов на Луну и Марс, пристально следит НАСА. Там планируют использовать модифицированную версию Starship для высадки астронавтов на Луну в рамках миссии Artemis 3.

Но есть ли риск, что второй тестовый запуск также закончится неудачей?

Первый испытательный полёт Starship, предпринятый 20 апреля, завершился управляемым взрывом. По плану корабль должен был взлететь и приземлиться на плавучую платформу в Тихом океане, но несколько двигателей не сработали, и через несколько минут команда SpaceX приняла решениеуничтожить ракету над Мексиканским заливом.

Авиационный регулятор (FAA) инициировал расследование мер безопасности, которое завершилось в конце октября. Однако экологическое расследование, проводимое совместно со Службой охраны рыбных ресурсов и диких животных США (входит в структуру МВД), продолжается до сих пор.

В результате апрельского запуска стартовый стол получил значительные повреждения, возникла воронка, пыль, камни и обломки бетона разлетелись на несколько километров.

С тех пор база была восстановлена, на стартовой площадке была установлена система жидкостного охлаждения.

Аппарат высотой 120 метров состоит из двух ступеней: ракеты-носителя Falcon Heavy с 33 двигателями и космического корабля Starship, который дал название всей ракете.

Главная инновация заключается в том, что она предназначена для многоразового использования, что позволит снизить затраты.

Во время первой попытки запуска с базы Бока-Чика ступени не смогли разделиться в полёте.

Для предстоящего испытательного полёта SpaceX изменила процесс разделения ступеней, о чём Илон Маск сообщил в начале октября. Он добавил, что испытание нового метода "горячего разделения" будет "самой рискованной частью" второй попытки.

По словам миллиардера, план полёта будет повторять апрельский: Starship попытается выйти на орбитальную высоту, а затем совершит приводнение в Тихом океане, вблизи побережья Гавайских островов.