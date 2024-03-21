Пуск "Союза МС-25" отменили в последний момент

By Euronews

Нештатная ситуация произошла на завершающем этапе предпусковой подготовки, заявили в Роскосмосе.

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Причиной отмены пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым космическим аппаратом "Союз МС-25" стала просадка напряжения химического источника тока, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Пуск ракеты был отменен автоматически. Нештатная ситуация произошла на завершающем этапе предпусковой подготовки, отметили в ведомстве.

На борту корабля находились россиянин Олег Новицкий, Марина Василевская из Беларуси и американка Трейси Дайсон.

Космические миссии - одна из немногих остающихся областей сотрудничества между Россией и Западом после начала войны в Украине.

Запуск "Союза МС-25" перенесен на субботу, 23 марта.